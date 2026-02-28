Η Γουλβς τέζαρε την Άστον Βίλα και έδειξε σημάδια... ζωής

Με μια μεγάλη έκπληξη άνοιξε η αυλαία της 28ης αγωνιστικής στην Premier League, αφού η ουραγός Γουλβς, σόκαρε την Άστον Βίλα επικρατώντας με 2-0.

Το πρώτο ημίχρονο κύλισε χωρίς ιδιαίτερες συγκινήσεις, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα με το 0-0 να «σφραγίζει» τις προσπάθειές τους.

Στο δεύτερο ημίχρονο όμως, η Γουλβς ανέβασε την απόδοσή της και στο 61' ο Ζοάο Γκόμες άνοιξε το σκορ, ενώ στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Ροντρίγκο Γκόμες, διαμόρωσε το τελικό 2-0.

Έτσι, η Γουλβς έφτασε τους 13 βαθμούς και έδειξε σημάδια ζωής, όμως πολύ δύσκολα θα αποφύγει τον υποβιβασμό, αφού η απόσταση από την ζώνη του υποβιβασμού είναι στους 14 βαθμούς!