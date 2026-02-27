Νίκη στο παρά ένα για την Πόρτο και «φρένο» στα όνειρα της Σπόρτινγκ

Δραματικό φινάλε είχε ο αγώνας της 24ης αγωνιστικής της Primeira Liga, με την Πόρτο να λυγίζει την Αρούκα με 3-1 στο «Ντραγκάο», χάρη σε δύο γκολ που σημειώθηκαν στις καθυστερήσεις.

Οι «Δράκοι» είχαν πάρει προβάδισμα με τον Πιετουσέφσκι, ωστόσο οι φιλοξενούμενοι αντέδρασαν και έφεραν το παιχνίδι στα ίσα στο 70ο λεπτό με τον Τζουαχρά, βάζοντας δύσκολα στους πρωτοπόρους και δίνοντας νέο ενδιαφέρον στη μάχη του τίτλου.

Το παιχνίδι έμοιαζε να οδηγείται σε απώλεια βαθμών για την Πόρτο, αλλά ήρθε η καθοριστική φάση. Στο 90’+1’, ο Γουίλιαμ Γκόμες ευστόχησε από την άσπρη βούλα, δίνοντας εκ νέου προβάδισμα στην ομάδα του, ενώ στο 90’+8’ ο Μοφί «κλείδωσε» τη νίκη, κάνοντας το τελικό 3-1.

Την ίδια ώρα, στο «Ζοσέ Αλβαλάδε», οι φίλοι της Σπόρτινγκ Λισαβόνας παρακολουθούσαν με αγωνία την εξέλιξη του αγώνα, ελπίζοντας σε γκέλα που θα τους έδινε την ευκαιρία να μειώσουν τη διαφορά από την κορυφή.

Σε περίπτωση ισοπαλίας, η απόσταση θα έπεφτε στους πέντε βαθμούς και με πιθανή δική τους νίκη θα μπορούσαν να πλησιάσουν ακόμη περισσότερο.