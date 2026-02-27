Αναστολή των καρτών διαρκείας σε 5 οπαδούς της Μπενφίκα, λόγω... Βινίσιους

Η Μπενφίκα ανακοίνωσε ότι ανέστειλε προσωρινά τις κάρτες διαρκείας πέντε οπαδών που θεωρούνται ύποπτοι για ρατσιστικές χειρονομίες κατά τη διάρκεια του πρώτου αγώνα των πλέι οφ του Champions League απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, στις 17 Φεβρουαρίου, στο «Estádio da Luz».

«Η έναρξη αυτών των πειθαρχικών διαδικασιών προκύπτει από την εσωτερική έρευνα που κινήθηκε μετά τον αγώνα μεταξύ της Μπενφίκα και της Ρεάλ, ο οποίος διεξήχθη στις 17 Φεβρουαρίου, και αφορά ανάρμοστες συμπεριφορές στην εξέδρα, ρατσιστικού χαρακτήρα, ασύμβατες με τις αξίες και τις αρχές που διέπουν τον σύλλογο», αναφέρει η ομάδα της Λισαβόνας σε ανακοίνωσή της.

Επαναλαμβάνοντας ότι «δεν ανέχεται καμία μορφή διάκρισης ή ρατσισμού», ο σύλλογος διευκρινίζει ότι οι πέντε αυτοί οπαδοί ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ακόμη και τον αποκλεισμό.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου αγώνα, που έληξε με νίκη 1-0 της Ρεάλ, ο Βραζιλιάνος επιθετικός της ισπανικής ομάδας Βινίσιους, σκόρερ του μοναδικού τέρματος, κατηγόρησε τον Αργεντινό ποδοσφαιριστή της Μπενφίκα, Τζιανλούκα Πρεστιάνι, ότι τον αποκάλεσε «μαϊμού».

Ο αγώνας διεκόπη για περίπου δέκα λεπτά με απόφαση του διαιτητή, ενώ η UEFA επέβαλε προσωρινή τιμωρία στον Αργεντινό επιθετικό ενόψει του επαναληπτικού, τον οποίο κέρδισε η Ρεάλ με 2-1 το βράδυ της Τετάρτης.

Ο πορτογαλικός σύλλογος, που έχει προσβάλει την απόφαση της UEFA, επανέλαβε την Πέμπτη ότι ο ποδοσφαιριστής του δεν είναι ρατσιστής και «διέψευσε κατηγορηματικά» δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία ο Πρεστιάνι είχε «ενημερώσει τους συμπαίκτες του ή τη διοίκηση του συλλόγου ότι είχε εκστομίσει ρατσιστική προσβολή κατά του Βινίσιους, ποδοσφαιριστή της Ρεάλ».

Πέρα από το περιστατικό που αφορά τον Αργεντινό, οπαδοί στο «Estádio da Luz» καταγράφηκαν επίσης σε βίντεο να κάνουν χειρονομίες που μιμούνται μαϊμού προς τον Βινίσιους, σύμφωνα με οπτικοακουστικό υλικό που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αναπαράχθηκε από ισπανικά ΜΜΕ.