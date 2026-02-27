Χρόνος ανάγνωσης 1’ EUROPA LEAGUE ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ Η παρακάμερα του ΠΑΟΚ: Ξεχώρισε το χειροκρότημα προς τον κόσμο στο φινάλε (vid) 27-02-2026 20:20 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΟΚ RC Celta de Vigo 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο ΠΑΟΚ κυκλοφόρησε την παρακάμερα της ήττας από την Θέλτα με 1-0, με την στάση των ποδοσφαιριστών του Δικεφάλου να ξεχωρίζει, χειροκροτώντας προς την εξέδρα των φίλων των «ασπρόμαυρων» που ταξίδεψαν στην Ισπανία. Δείτε το βίντεο: «Σκάστε και βράστε στο ζουμί σας, μπορεί να έχω λεφτά αλλά δεν έδωσα ευρώ»: Η απάντηση της Ιωάννας Τούνη για τις Κάννες dailymedia.gr Τι απαντάει ο Τσίπρας όταν τον ρωτάνε τι έχει συμβεί με τον Κώστα Βαξεβάνη instanews.gr Δεν κάνει διανομή για να μη χαθεί η γεύση: Ένα μαγαζί μια σταλιά φτιάχνει σουβλάκι που δεν έχεις ξαναφάει menshouse.gr Project Άρης: Οι κινήσεις που θέλει ο Σπανούλης για να φτιάξει τον Άρη που έχει στο μυαλό του menshouse.gr Κάτω από 3 λάθη κανείς: Μπορείς το ακατόρθωτο 10/10 στο κουίζ ελληνικής μυθολογίας που χάνουν όλοι; menshouse.gr Ερτζιανός αιφνιδιασμός Μαρινάκη dailymedia.gr Ένας «Χένρικσεν»: Ο εγκεφαλικός παίκτης που θέλει ο Νίστρουπ στα στόπερ μπορεί να φτιάξει όλη την άμυνα menshouse.gr Το τελειώνει την ίδια στιγμή: Η μοναδική προϋπόθεση για να μην κάνει το κόμμα ο Σαμαράς instanews.gr Η παρακάμερα του ΠΑΟΚ: Ξεχώρισε το χειροκρότημα προς τον κόσμο στο φινάλε (vid) SHARE