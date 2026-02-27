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Η παρακάμερα του ΠΑΟΚ: Ξεχώρισε το χειροκρότημα προς τον κόσμο στο φινάλε (vid)

Ποδόσφαιρο
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Ο ΠΑΟΚ κυκλοφόρησε την παρακάμερα της ήττας από την Θέλτα με 1-0, με την στάση των ποδοσφαιριστών του Δικεφάλου να ξεχωρίζει, χειροκροτώντας προς την εξέδρα των φίλων των «ασπρόμαυρων» που ταξίδεψαν στην Ισπανία.

Δείτε το βίντεο:

Η παρακάμερα του ΠΑΟΚ: Ξεχώρισε το χειροκρότημα προς τον κόσμο στο φινάλε (vid)