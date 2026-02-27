Τα πάντα θα κριθούν από την ΑΕΚ

Ο Σταύρος Καζαντζόγλου για τα σημαντικά που έρχονται για την ΑΕΚ σε Ελλάδα και Ευρώπη και πως θα πετύχει τους στόχους της.

Η Τσέλιε, λοιπόν, στον δρόμο της ΑΕΚ. Δεν μπορώ να πω, ότι δεν την ήθελα. Δεν παραβλέπω πως είναι μια ομάδα που προκάλεσε την πρώτη ήττα της ΑΕΚ στην διάρκεια της σεζόν που διανύουμε, αλλά από τότε άλλαξαν πολλά. Οι Σλοβένοι δεν θα έχουν τον Ριέρα που τον άρπαξε η Αιντραχτ Φρανκφούρτης έπειτα από τα εξαιρετικά δείγματα δουλειάς που έδειξε και τον Κοβάσεβιτς που είχε σκοράρει χατ τρικ στο πρώτο παιχνίδι. Τον πήρε η Φερεντσβάρος, για να καλύψει το κενό του… Βάργκα, που αγόρασε με 5 εκατ. ευρώ η ΑΕΚ τον Γενάρη. Συμβαίνουν κι αυτά.

Η Τσέλιε άλλαξε, αλλά άλλαξε και η ΑΕΚ. Δηλαδή, αυτό που βλέπουμε τώρα, έστω και αν ακόμα δεν έχει φτάσει στο πικ της φόρμας, δεν έχει και μεγάλη σχέση με την ομάδα που αντιμετώπισαν οι Σλοβένοι στις αρχές του Οκτώβρη. Σας θυμίζω πως τότε ήταν το πρώτο ματς στην League Phase της διοργάνωσης και όσο κι αν φαντάζει οξύμωρο, οι έμπειροι στην διαδικασία ήταν της Τσέλιε που έρχονταν από μια εξαιρετική σεζόν στην διοργάνωση, ενώ η ΑΕΚ είχε υποστεί την κατάθλιψη της περυσινής αποτυχίας. Ας μην μένουμε εκεί, αλλά ας μην ξεχνάμε κιόλας.

Κάθε βήμα στην ώρα του

Αναμφίβολα, η Τσέλιε δεν συγκαταλέγεται σε κάποιο από τα μεγαθήρια της διοργάνωσης. Αλλά από την άλλη, μας έχει δείξει όλη η πορεία, πως δεν υπάρχει κανένας αντίπαλος που να έχει φτάσει στους «16» κάποιας εκ των κορυφαίων ευρωπαϊκών διοργανώσεων και να προέκυψε αυτό συγκυριακά. Η Ευρώπη συγκινεί, η Ευρώπη μαγεύει, η Ευρώπη είναι κίνητρο διάκρισης για όλους. Και όποιος κάνει το λάθος (κατά την κρίση μου) να την υποτιμά και να θεωρεί πως είναι αρκετό να φτάσει ως ένα σημείο, απλά θα τα βρει μπροστά του.

Καταλαβαίνω, πως το μυαλό όλων ενδόμυχα ταξιδεύει. Δεν θέλει να περιοριστεί στο μικρό Τσέλιε, αλλά θέλει να πάει σε άλλη γη κι άλλα μέρη, φτάνοντας ως τον μαγικό προορισμό της Λειψίας. Η ΑΕΚ φέτος λειτουργεί με σύνεση, πάει στο αγαπημένο προπονητικό κλισέ της αντιμετώπισης κάθε αγώνα ξεχωριστά και όλα έρχονται στην σωστή στιγμή. Μέχρι να έρθει η πρώτη κόντρα με τους Σλοβένους, υπάρχει ο Βόλος και αμέσως μετά η Λάρισα. Οι δύο κόντρες με τις θεσσαλικές ομάδες πρέπει να δώσουν στην ΑΕΚ το απόλυτο και βλέπουμε για τα υπόλοιπα.

Η απόδειξη της ΑΕΚ

Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πλέον την ανταπόκριση της ΑΕΚ στα συνεχόμενα παιχνίδια, όσοι βέβαια έχετε αντέξει από το αφήγημα που ζάλισε το κεφάλι μας όλο το προηγούμενο διάστημα για να δικαιολογηθούν οι αδυναμίες του καθένα. Τα λέγαμε και σε ένα από τα τελευταία κείμενα. Πέρα από το τι λέω εγώ, τι λέει ο άλλος και πως κάνει επικοινωνιακά τερτίπια ο καθένας, υπάρχει μια πραγματικότητα που λέει ξεκάθαρα πως το καλύτερο διάστημα της ΑΕΚ κατά την τρέχουσα περίοδο, προέκυψε μέσα από τα συνεχόμενα παιχνίδια (υψηλότατου ανταγωνισμού και μετακινήσεων μάλιστα), σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Μέσα από την πίεση των συνεχόμενων αγώνων, αλλά χάρη στην εξαιρετική δουλειά του Νίκολιτς και την ποιοτική ανωτερότητα του υλικού της, η ΑΕΚ έγινε η μοναδική ελληνική ομάδα που εξασφάλισε την απευθείας παρουσία της στους «16» της ευρωπαϊκής διοργάνωσης που συμμετείχε και παράλληλα παρέμεινε άκρως ανταγωνιστική στις υποχρεώσεις πρωταθλήματος και κυπέλλου. Και ας έπαιζε εκείνη την περίοδο κατά μέσο όρο με μισή ντουζίνα απουσίες από παιχνίδι σε παιχνίδι, με τον Γιόβιτς να παίζει ασταμάτητα και μοναδικό ακραίο επιθετικό τον Κοϊτά, που μέχρι να τον τιμωρήσουν, είχε παίξει σε όλα τα παιχνίδια!

Η μεγάλη ανατροπή

Το ζήτημα κατά την εκτίμηση μου είναι μόνο σε ποια αγωνιστική κατάσταση θα βρίσκεται η ΑΕΚ το προσεχές διάστημα. Πως θα μπορέσει ο Νίκολιτς να αξιοποιήσει εκ νέου το βάθος του ρόστερ του, θα μπορέσει να κάνει διαχείριση με τέτοιον τρόπο, ώστε να βρίσκει συνεχώς σταθερές για την 11άδα του και παίκτες που θα μπορούν να αναλάβουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Τώρα, με ένα ματς την εβδομάδα, το επιχειρεί μέσα από αλλαγές και όσο περισσότερο μοίρασμα χρόνου. Σε λίγο, θα δείξει τι μπορεί πραγματικά να κάνει.

Ο δρόμος της ΑΕΚ για πρωτάθλημα και διάκριση στην Ευρώπη, είναι ορθάνοιχτος. Δεν χρειάζονται μεγάλες κουβέντες, ας αποθεώνουν άλλους για τιμητικές ήττες και ισοπαλίες. Η ΑΕΚ έχει τα πάντα στα δικά της πόδια, στα χέρια και στο μυαλό των παικτών της. Κόντρα σε πιθανά και απίθανα εμπόδια, η ΑΕΚ έχει καταφέρει να πετύχει τέτοια ανατροπή, που δεν μπορούσε να έχει ως εφιάλτη ούτε ο μεγαλύτερος πολέμιος της. Να είναι πιο συσπειρωμένη, δυνατή και αποφασισμένη από κάθε άλλη φορά.