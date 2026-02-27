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Με τρεις επιστροφές και δύο απουσίες στη Νεάπολη ο Λεβαδειακός

Ποδόσφαιρο
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Ο Λεβαδειακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του μας για το παιχνίδι με την Κηφισιά (28/2, 20:00) στο γήπεδο της Νεάπολης, στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Η ομάδα της Βοιωτίας θα βρεθεί στη Νίκαια χωρίς τους Βερμπιτς ο οποίος είχε τραυματιστεί στον αγώνα με την ΑΕΚ, και τους Λαγιούς και Παπαδόπουλο.

Από την άλλη πλευρά, επιστρέφουν οι Λιάγκας, Παλάσιος και Συμελίδης και είναι στις υπηρεσίες του προπονητή τους.

Η αποστολή που επέλεξε ο Νίκος Παπαδόπουλος έχει τους 

Λοντίγκιν, Άνακερ, Σουρδή, Λιάγκα, Χάνα, Φίλων, Τσάπρα, Τσιβελεκίδη, Βήχο, Μανθάτη, Μάγκνουσον, Κορνέζο, Νίκα, Γκούμα, Κωστή, Τσοκάι, Λαμαράνα, Μπάλτσι, Όζμπολτ, Πεντρόζο, Συμελίδη, Παλάσιος και Οζέγκοβιτς

Με τρεις επιστροφές και δύο απουσίες στη Νεάπολη ο Λεβαδειακός