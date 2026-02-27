Με τρεις επιστροφές και δύο απουσίες στη Νεάπολη ο Λεβαδειακός

Ο Λεβαδειακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του μας για το παιχνίδι με την Κηφισιά (28/2, 20:00) στο γήπεδο της Νεάπολης, στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Η ομάδα της Βοιωτίας θα βρεθεί στη Νίκαια χωρίς τους Βερμπιτς ο οποίος είχε τραυματιστεί στον αγώνα με την ΑΕΚ, και τους Λαγιούς και Παπαδόπουλο.

Από την άλλη πλευρά, επιστρέφουν οι Λιάγκας, Παλάσιος και Συμελίδης και είναι στις υπηρεσίες του προπονητή τους.

Η αποστολή που επέλεξε ο Νίκος Παπαδόπουλος έχει τους

Λοντίγκιν, Άνακερ, Σουρδή, Λιάγκα, Χάνα, Φίλων, Τσάπρα, Τσιβελεκίδη, Βήχο, Μανθάτη, Μάγκνουσον, Κορνέζο, Νίκα, Γκούμα, Κωστή, Τσοκάι, Λαμαράνα, Μπάλτσι, Όζμπολτ, Πεντρόζο, Συμελίδη, Παλάσιος και Οζέγκοβιτς