Με τρεις επιστροφές και δύο απουσίες στη Νεάπολη ο Λεβαδειακός

Η ομάδα της Βοιωτίας θα βρεθεί στη Νίκαια χωρίς τους Βερμπιτς ο οποίος είχε τραυματιστεί στον αγώνα με την ΑΕΚ, και τους Λαγιούς και Παπαδόπουλο.
Από την άλλη πλευρά, επιστρέφουν οι Λιάγκας, Παλάσιος και Συμελίδης και είναι στις υπηρεσίες του προπονητή τους.
Η αποστολή που επέλεξε ο Νίκος Παπαδόπουλος έχει τους
Λοντίγκιν, Άνακερ, Σουρδή, Λιάγκα, Χάνα, Φίλων, Τσάπρα, Τσιβελεκίδη, Βήχο, Μανθάτη, Μάγκνουσον, Κορνέζο, Νίκα, Γκούμα, Κωστή, Τσοκάι, Λαμαράνα, Μπάλτσι, Όζμπολτ, Πεντρόζο, Συμελίδη, Παλάσιος και Οζέγκοβιτς