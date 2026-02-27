Επίτιμος δημότης του Δήμου Θεσσαλονίκης ο Ιβάν Σαββίδης!

Τιμητική διάκριση αναμένεται να απονεμηθεί στον Ιβάν Σαββίδη από τον Δήμο Θεσσαλονίκης, ανακηρύσσοντας τον σε επίτιμο δημότη για την επιχειρηματική και κοινωνική προσφορά του στην πόλη τα τελευταία χρόνια!

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο της ερχόμενης Δευτέρας (2/3) μία σειρά από τιμητικές διακρίσεις σε προσωπικότητες που έχουν συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης τα τελευταία χρόνια.

Μέσα σε αυτούς βρίσκεται και ο Ιβάν Σαββίδης, ο οποίος αναμένεται να ανακηρυχθεί επίτιμος δημότης Θεσσαλονίκης, χάρη στην επιχειρηματική και κοινωνική δράση του για περισσότερο από μία δεκαετία στην πόλη και κατ' επέκταση στην βόρεια Ελλάδα.

Οι απονομές αναμένεται να πραγματοποιηθούν εντός του 2026 και εκτός του ισχυρού άνδρα του ΠΑΟΚ, περιλαμβάνουν τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, τον επιχειρηματία Σταύρο Ανδρεάδη, τον διευθύνοντα σύμβουλο της Pfizer, Αλμπερτ Μπουρλά, καθώς και το Ίδρυμα Παπαγεωργίου.