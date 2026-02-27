Προπονήθηκε στις εγκαταστάσεις της Θέλτα ο ΠΑΟΚ - Το όμορφο μήνυμα των Ισπανών στα ελληνικά (pics)

Άριστο φαίνεται να είναι το κλίμα ανάμεσα σε Θέλτα και ΠΑΟΚ, καθώς ο Δικέφαλος προπονήθηκε στις εγκαταστάσεις της ισπανικής ομάδας, η οποία του ευχήθηκε στα ελληνικά.

Οι «ασπρόμαυροι» πραγματοποίησαν προπόνηση επί ισπανικού εδάφους, πριν αναχωρήσουν για την Ελλάδα, με την Θέλτα να παραχωρεί το προπονητικό κέντρο της, αλλά και να εύχεται καλή επιτυχία στους Θεσσαλονικείς με φόντο την τελική ευθεία της σεζόν.

«Καλή επιτυχία, ΠΑΟΚ! Ο αντίπαλός μας στο Europa League προπονήθηκε στις εγκαταστάσεις της Afouteza πριν επιστρέψει στην Ελλάδα.

Τις καλύτερες ευχές μας για τη συνέχεια της σεζόν. Σας ευχαριστώ!», αναφέρει χαρακτηριστικά η ισπανική ομάδα στην ανάρτηση της.

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