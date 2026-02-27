Πρόκληση, αλλά απόλυτο φαβορί η Μπέτις - O Τετέι είναι το τανκ που έλειπε από την επίθεση!

Ο Τάσος Νικολογιάννης γράφει για την κλήρωση με την Μπέτις, που είναι το απόλυτο φαβορί σε ένα ματς-πρόκληση για τον Παναθηναϊκό και τον Τετέι, που τα έσκασε η ομάδα για να τον φέρει, και κάνει ήδη την διαφορά.

Μετά την σπουδαία πρόκριση χθες στην Τσεχία με την Βικτόρια Πλζεν με την ομάδα να ξεπερνάει τις μεγάλες δυσκολίες με τις απουσίες και την χυδαία διαιτησία του Ρούμσας, ήρθε η σημερινή κλήρωση με την Μπέτις.

Ο Παναθηναϊκός είναι στους 16 του Europa League μετά από 16 χρόνια, τελευταία φορά ήταν το 2010 και αυτό δείχνει την πρόοδο που έχει κάνει η ομάδα τα τελευταία χρόνια. Ένα βήμα κάθε σεζόν μέχρι να φθάσει εκεί που ανήκει. Στο τσάμπιονς λιγκ. Φέτος το ευρωπαϊκό ταξίδι συνεχίζεται και το πρώτο που φαίνεται, ότι αυτό το ρόστερ ούτε για πέταμα είναι, ούτε πρέπει να φύγουν αλλοι 15.

Με μέτριο ρόστερ στην Ευρώπη δεν προχωράς ποτέ. Ο Μπενίτεθ αποδεικνεύει, ότι τα καλύτερα στην καριέρα του τα έχει κάνει στα νοκ-άουτ παιχνίδια και όχι με πρωταθλήματα, που θέλουν διάρκεια και μεγάλη σταθερότητα και ο κόσμος επιτέλους πήρε μία χαρά. Κυρίως αυτοί, που από την αρχή παρά την πίκρα στηρίζουν την ομάδα σε όλα τα παιχνίδια στο εξωτερικό κάνοντας χιλιόμετρα , ξοδεύοντας λεφτά, για την καψούρα τους. Αυτοί το χάρηκαν χθες για καλά και έστησαν πάρτι με τους παίκτες μετά το τέλος του αγώνα.

Ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε και τώρα μπροστά του βρίσκει την Μπέτις. Το απόλυτο φαβορί είναι η Ισπανική ομάδα που είναι πέμπτη στο πρωτάθλημα και φέτος έχει κάνει πολύ καλή πορεία στο Europa League και τερμάτισε στην πρώτη οκτάδα. Κακά τα ψέμματα για να προκριθεί ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να κάνει μία μεγάλη υπέρβαση.

=Εξάλλου δεν το λέω εγώ το λέει η ιστορία ότι ποτέ δεν έχει αποκλείσει κάποια μεγάλη ελληνική ομάδα, ούτε ο Παναθηναϊκός κάποια Ισπανική σε νοκ-άουτ παιχνίδια. Φυσικά η ομάδα έχει λίγες πιθανότητες, αλλά αν πετύχει την πρόκριση θα είναι μία μεγάλη υπέρβαση και μετά θα κάνει άλλη κουβέντα, διότι οι επόμενοι αντίπαλοι είναι πιο βατοί.

Το σίγουρο είναι, ότι σε αυτό το ματς το πρέπει θα το έχει η Μπέτις και όχι ο Παναθηναϊκός και ότι στο πρώτο παιχνίδι o κόσμος θα δημιουργήσει μία εκπληκτική ατμόσφαιρα, με στόχο να σπρώξει την ομάδα σε μία νίκη Στο ποδόσφαιρο ποτέ μην λές ποτέ, αλλά ο Παναθηναϊκός σε αυτό το ζευγάρι είναι το αουτσάιντερ. Ισως αν έπαιζε με την Μίντιλαντ να είχε περισσότερες πιθανότητες, διότι όσο καλή και αν είναι ,είναι άλλο η ομάδα από την Δανία και άλλο η ομάδα από την Ισπανία. Αλλά το να πετύχει σε κληρώσεις στην ΟΥΕΦΑ ο Παναθηναϊκός βατό αντίπαλο μοιάζει με θαύμα… Τυχαίο θα είναι πιστεύω… Όπως τυχαία ήταν και η χθεσινή διαιτησία του Λιθουανού εργαλείου που αν μπορούσε θα εκτελούσε και πέναλτι, για να αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός.

Το βέβαιο είναι ότι πρέπει να κρατάμε χαμηλά την μπάλα, διότι η Μπέτις είναι ομάδα άλλου επιπέδου και παίζει σε ένα πρωτάθλημα, που δεν βλέπει το ελληνικό και έχουν άλλες ταχύτητες και ποιότητα.

Μέχρι τότε μεσολαβούν τρία παιχνίδια στο πρωτάθλημα που είναι φωτιά και το λάθος απαγορεύεται. Πέρα από την πρόκριση αυτό που σου δίνει ελπίδα είναι κάποιοι παίκτες στην ομάδα. Και πρώτος από όλους ο Τετέι. Θυμάμαι σαν και τώρα τα σχόλια από κάποιους -κυρίως αντιπάλους- ότι είναι υπερβολικά τα 3,5 εκ. ευρώ που έδωσε ο Παναθηναϊκός, για να αποκτήσει τον Τετέι και τον Παντελίδη. Η διοίκηση ήθελε και τους δύο παίκτες, τα έσπρωξε και τώρα έρχεται η δικαίωση.

Ο Τετέι ήδη κάνει θραύση στα ευρωπαϊκά ματς και με τρία γκολ στην Βικτόρια Πλζεν έστειλε την ομάδα στους 16. Το έχει ο αριθμός με την φανέλα 7 στον Παναθηναϊκό. Ο μοναδικός Σαραβάκος, ο Μπορέλι και πιο πρόσφατα ο Ιωαννίδης έχουν βάλει γκολ στην Ευρώπη, που ακούστηκαν και έγραψαν και ιστορία. Και ο Τετέι συνεχίζει αυτή την παράδοση. Τα γκολ όλα και τα τρία είναι υπέροχα. Στους αντιπάλους αμυντικούς κάνει μπούλινγκ και μόνο με ξύλο τον σταματάνε. Ο Παναθηναϊκός έχει ένα τανκ στην επίθεσή του, που θα το ήθελαν και οι άλλες μεγάλες ελληνικές ομάδες προσπάθησαν , αλλά ο Παναθηναϊκός τα έσκασε και τον πήρε. Και τώρα τον απολαμβάνουμε και ονειρευόμαστε τι έρχεται με τον Τετέι σέντερ φορ….