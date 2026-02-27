Με σημαντικές απουσίες στο Περιστέρι ο Παναιτωλικός

Ο Γιάννης Αναστασίου καλείται να διαχειριστεί σημαντικές απουσίες ποδοσφαιριστών του ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρηση στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο.

Οι Αγρινιώτες ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τους Περιστεριώτες στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής του ελληνικού πρωταθλήματος. Ο Γιάννης Αναστασίου δεν μπορεί να υπολογίζει σε δύο σημαντικούς ποδοσφαιριστές του ενόψει της απαιτητικής αναμέτρησης στο Περιστέρι. Συγκεκριμένα, οι Σμυρλής και Σατσιάς δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν τα προβλήματα τραυματισμών που αντιμετωπίζουν και παρέμειναν στα πιτς. Αντίθετα, στην αποστολή των «καναρινιών» επιστρέφει ο Μαυρίας.

Αναλυτικά η αποστολή του Παναιτωλικού:

Άλεξιτς, Αποστολόπουλος, Μπάντζι, Μπελεβώνης, Μπουχαλάκης, Μπρέγκου, Εστεμπάν, Γκαρσία Ουνάι, Γκαρσία Χουάν, Γκράναθ, Κόγιτς, Κουτσερένκο, Λομπάτο, Μανρίκε, Ματσάν, Μαυρίας, Μίχαλακ, Μλάντεν, Νικολάου, Παρδαλός, Ρόσα, Σιέλης, Ζίβκοβιτς.