ΑΕΚ: Η ώρα έναρξης των αγώνων με την Τσέλιε

Έγιναν γνωστές οι ώρες των αγώνων της ΑΕΚ με την Τσέλιε για τους 16 του UEFA Conference League.

Το πρώτο παιχνίδι (12 Μαρτίου) στη Σλοβενία θα ξεκίνησε στις 22:00. Αντίθετα ο επαναληπτικός στη Νέα Φιλαδέλφεια (19 Μαρτίου) θα κάνει σέντρα στις 19:45.

Διαβάστε εδώ την ταυτότητα της Τσέλιε.

Αν η Ένωση καταφέρει να ξεπεράσει το εμπόδιο της Τσέλιε, τότε στα προημιτελικά θα συναντήσει τον νικητή του ζευγαριού Σαμσουνσπόρ – Ράγιο Βαγιεκάνο Το πρώτο παιχνίδι θα είναι εκτός έδρας στις 9 Απριλίου και η ρεβάνς στη Νέα Φιλαδέλφεια στις 16 Απριλίου. Όσον αφορά τις διασταυρώσεις στα ημιτελικά διαμορφώνονται ως εξης: Σαμσουνσπόρ ή Ράγιο Βαγιεκάνο ή Τσέλιε ή ΑΕΚ Vs Σίγκμα Όλομουτς ή Μάιντς ή Ριέκα – Στρασβούργο

Στην ημιτελική φάση ο Δικέφαλος θα παίξει το πρώτο ματς στην Αγιά Σοφιά-ALLWYN Arena στις 30 Απριλίου και τη ρεβάνς εκτός έδρας στις 7 Μαΐου.