Παναθηναϊκός: Ορίστηκαν οι ώρες των αναμετρήσεων με την Ρεάλ Μπέτις

Η UEFA γνωστοποίησε τις ώρες διεξαγωγής των αναμετρήσεων του Παναθηναϊκού με την Ρεάλ Μπέτις, για τους «16» του Europa League.

Ο Παναθηναϊκός θα κληθεί να αντιμετωπίσει την Ρεάλ Μπέτις για την φάση των «16» του Europa League, με το πρώτο ματς να λαμβάνει χώρα στην Αθήνα (όπως όλα δείχνουν στην Λεωφόρο) και την ρεβάνς στην Ανδαλουσία και το «La Cartuja».

Όσον αφορά τις ώρες, η ενημέρωση της UEFA αναφέρει ότι το παιχνίδι της Αθήνας θα βρίσκεται στην πρώτη βάρδια και θα ξεκινήσει στις 19:45 (ώρα Ελλάδος), ενώ η ρεβάνς της Ισπανίας θα είναι στην δεύτερη και η σέντρα θα γίνει στις 22:00 (ώρα Ελλάδος).

Υπενθυμίζουμε πως το ματς της Αθήνας θα λάβει χώρα την Πέμπτη 12 Μαρτίου και η ρεβάνς μια εβδομάδα αργότερα, την Πέμπτη 19 Μαρτίου.