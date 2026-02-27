Άρης: Μέρος του προγράμματος για Μορόν και Γαλανόπουλο

Η σημερινή προπόνηση του Άρη περιλάμβανε ασκήσεις ενεργοποίησης, κομμάτια τακτικής, στατικές φάσεις και τελειώματα φάσεων.

Αναλυτικά η ενημέρωση του τμήματος:

"Οι ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ προπονήθηκαν το πρωί της Παρασκευής στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο ενόψει της κυριακάτικης αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό (01/03, 20:00), στο πλαίσιο της 23ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος «Stoiximan Super League».

Η σημερινή προπόνηση περιλάμβανε ασκήσεις ενεργοποίησης, κομμάτια τακτικής, στατικές φάσεις και τελειώματα φάσεων.

Οι Λορέν Μορόν και Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος ακολούθησαν μέρος του προγράμματος και στη συνέχεια έκαναν ατομικό, ενώ οι Γκαμπριέλ Μισεουί και Φρέντρικ Γένσεν έκαναν θεραπεία (σήμερα το βράδυ αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκε ο διεθνής Φιλανδός μέσος).

Αύριο, Σάββατο, με την προπόνηση που είναι προγραμματισμένη για το μεσημέρι στο «Δασυγένειο» ολοκληρώνεται η προετοιμασία της ομάδας μας για το μεθαυριανό παιχνίδι στο «Απόστολος Νικολαΐδης».

Ευχαριστήριο της ΠΑΕ ΑΡΗΣ

Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ευχαριστεί την εταιρεία «Biscotti Tsoungari» (www.biscotti-tsoungari.com) για την προσφορά της σε εκδήλωση του ποδοσφαιρικού τμήματος."