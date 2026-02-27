Νίκολιτς: «Θα είμαστε πανέτοιμοι για το Conference League - Υποχρέωση μας να νικήσουμε τον Βόλο»

Ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε για την κλήρωση της φάσης των 16 του UEFA Conference League αλλά και την κυριακάτικη αναμέτρηση με τον Βόλο.

Ο Σέρβος τεχνικός πριν την κλήρωση επισήμανε ότι η ομάδα του θα είναι έτοιμη για την ευρωπαϊκή πρόκληση που έχει μπροστά της ενώ για την μάχη της Κυριακής στο Πανθεσσαλικό όπου το παρών θα δώσουν πάνω από 20.000 Ενωσίτες, πρόσθεσε: «Εχω τονίσει στους παίκτες μου ότι πρέπει να προετοιμαστούμε γι' αυτόν τον αγώνα με όσο πιο επαγγελματικό τρόπο γίνεται».

Αναλυτικά όσα είπε στην κάμερα της COSMOTE TV:

«Η μεγάλη μου προσοχή είναι ο αγώνας με τον Βόλο για το πρωτάθλημα. Θα έχουμε περίπου 20.000 κόσμο στο πλευρό μας και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο. Θα είναι πολύ ωραία αλλά παράλληλα θα υπάρχει και υποχρέωση για εμάς. Νιώθω ότι η νίκη σε αυτό το ματς είναι υποχρέωση για την ομάδα μας. Εχω τονίσει στους παίκτες μου ότι πρέπει να προετοιμαστούμε γι' αυτόν τον αγώνα με όσο πιο επαγγελματικό τρόπο γίνεται. Περιμένουμε φυσικά με ανυπομονησία την κλήρωση. Θα δούμε τι θα γίνει.



Παρακολούθησα τα παιχνίδια των πιθανών αντιπάλων μας. Πριν λίγες ημέρες παρακολούθησα επίσης αγώνες της Τσέλιε και της Άλκμααρ. Προσωπικά περίμενα ότι αυτές οι ομάδες θα ήταν οι πιθανοί μας αντίπαλοι. Αν συνέβαινε κάτι άλλο τότε θα ήταν μεγάλη έκπληξη για εμένα. Θα προετοιμαστούμε κατάλληλα και θα αναμετρηθούμε με όποια ομάδα μας φέρει η κλήρωση. Δεν θέλω να μιλήσω περισσότερο για τους αντιπάλους ή την τακτική. Θα είμαστε όμως πανέτοιμοι».

Θυμίζουμε πως η ΑΕΚ στους 16 του UEFA Conference League, θα αντιμετωπίσει την Τσέλιε από την Σλοβενία.