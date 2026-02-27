Η βαριά φανέλα που ισοπέδωσε ΚΑΙ τον διαιτητή και ο διπλός ορίζοντας!

Ο Βασίλης Βέργης γράφει για την τεράστια πρόκριση του ΠΑΟ, την υπέρβαση με τη Μπέτις που μπορεί να τον οδηγήσει πολύ μακριά και την ευκαιρία της ΑΕΚ να πάει στην 8άδα με προοπτική.

Γι αυτό το ποδόσφαιρο είναι, μακράν του δεύτερου, κορυφαίο των σπορ. Σε μία από τις χειρότερες σεζόν του στην Ελλάδα και δη στο πρωτάθλημα, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να προκριθεί στους "16" του Europa League και έχει μπροστά του μια πρόκληση που μπορεί να αποδειχθεί ακόμα και ιστορική.

Ας τα πάρουμε με τη σειρά:

- Η ίδια ομάδα που στο πρωτάθλημα παλεύει να κερδίσει θέση στην πρώτη 4άδα, που μόλις πριν από 12 ημέρες οι παίκτες και ο προπονητής "τα άκουσαν" δικαιολογημένα από το γηπεδικό (όχι το socialmedia-κό) κοινό για την άθλια εμφάνιση κόντρα στην ΑΕΛ (η οποία είχε έρθει ως συνέχεια προηγούμενων), ήταν εκείνη που χθες έκανε υπερήφανο τον κόσμο της. Στο Πλζεν δεν ήταν "Ο Παναθηναϊκός των πειραμάτων" αλλά "ο Panathinaikos της Ευρώπης". Μια ομάδα που με τον Ράφα Μπενίτεθ, ναι τον ίδιο κόουτς ο οποίος άκουσε τα σχολιανά του στη Λεωφόρο για την κάκιστη εικόνα της ομάδας του με τη Λάρισα, τα πηγαίνει εξαιρετικά, ειδικά στα εκτός έδρας ματς του Europa.

- Η ίδια ομάδα που έψαχνε καλά αποτελέσματα με τα κιάλια εντός συνόρων απέκλεισε χθες ΠΑΛΙΚΑΡΙΣΙΑ και ποδοσφαιρικά την αήττητη Βικτόρια Πλζεν. Όχι απλά με κόντρα διαιτησία, αλλά με μια "Λιθουανική καρικατούρα" που έμοιαζε λες και είχε βάλει σκοπό της ζωής του να αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός. Δεν έδωσε πέναλτι στον Τεττέη, ελέγχεται (κι αυτός και ο var του) για φάουλ στο γκολ που δέχθηκε ο Λαφόν, σφύριξε μέχρι και τη λήξη ο... αθεόφοβος για να μη δώσει παράβαση φάουλ υπέρ του τριφυλλιού και κίτρινη κάρτα σε παίκτη της Πλζεν. Κι όμως ο Παναθηναϊκός "ισοπέδωσε" τον Ρούμσας, πήρε την πρόκριση με 10 παίκτες και έγραψε ξανά ιστορία.

- Είναι σπουδαία η συμμετοχή του για 20η φορά στη φάση των "16" μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Αυτή τη βαριά φανέλα, που εξακολουθεί να ζυγίζει τόνους όταν παίζει στην Ευρώπη, δεν κατάφεραν να την πληγώσουν τα άπειρα εγκληματικά λάθη της τελευταίας 15ετίας. Ούτε όσα συνέβησαν στη συγκρότηση του ρόστερ το περασμένο καλοκαίρι, τα οποία έχουν αναλυθεί και δεν χρειάζεται να τα ξαναλέμε.

- Ο Παναθηναϊκός μπόρεσε να ξεπεράσει την εσωστρέφεια και σε αυτό έπαιξαν ρόλο δύο γεγονότα. Α) Η οργισμένη αντίδραση του κόσμου που ήταν σα να φώναξε "Έως εδώ τα πειράματα". Β) Εκείνο το βράδυ κόντρα στην ΑΕΛ ο Ράφα Μπενίτεθ ένοιωσε την πίεση περισσότερο από ποτέ και κατάλαβε πως ο ίδιος έπρεπε να το πάρει αλλιώς. Αφουγκράστηκε την οργή και αποφάσισε να δώσει στην ομάδα του την ταυτότητα που όλοι μιλούσαν - ζητούσαν. Και δεν είχαν άδικο. Ναι, ο Παναθηναϊκός δεν έπαιξε μπαλάρα στα δύο ματς με την Πλζεν και στο νικηφόρο στο Παγκρήτιο. Όμως είχε πλάνο, στρατηγική, ήταν συμπαγής και φρόντισε να οικοδομήσει πρώτα από την άμυνα (και εν συνεχεία στο τρομερό ταλέντο του Αντρέα Τεττέη), το "νέο ξεκίνημα". Η τριάδα των στόπερ αποτέλεσε θεμέλιο λίθο. Δεν είναι τυχαίο ότι χθες Κάτρης και Ίνγκασον έκαναν τρομερή εμφάνιση όντας εκ των 4 κορυφαίων. Στην Τσεχία πήρε πολλά και από την κλάση του Ρενάτο που όταν δεν τον τσακίζει το κορμί του βγάζει απίστευτη ποιότητα.

- Είναι μια πρόκριση πάνω στην οποία πρέπει να χτίσει το τριφύλλι. Σε επίπεδο ηθικού αλλά και εμπιστοσύνης. Να κοπεί φυσικά "μαχαίρι" κάθε συζήτηση... παλαβομάρας για "απομάκρυνση του Μπενίτεθ". Άλλο η κριτική στον (κάθε) προπονητή άλλο οι αστειότητες περί "απόλυσης αν δεν..."

- Ο Παναθηναϊκός ΕΧΕΙ ακόμη σοβαρούς στόχους στη σεζόν. Οχι μόνο την διεκδίκηση της θέσης στην πρώτη τετράδα των ελληνικών πλέι οφ. Υπάρχει η τεράστια πρόκληση κόντρα στην Μπέτις. Μια υπέρβαση που αν επιτευχθεί ο ορίζοντας που ανοίγεται είναι εντυπωσιακός. Τυχόν πρόκριση δεν οδηγεί μόνο στην 8άδα κι αυτό το γνωρίζει πρώτος ο Μπενίτεθ. Ο οποίος στις δηλώσεις του φάνηκε ότι... περίμενε την Μπέτις του Πελεγκρίνι, γνωρίζοντας την ποιότητα και την αγάπη της στην κατοχή της μπάλα αλλά ταυτόχρονα και τα μειονεκτήματα στα μετόπισθεν. Εκεί που μπορεί να χτυπήσει η ταχύτητα του Τεττέη, του Πελίστρι, του Αντίνο. Ναι, ο Παναθηναϊκός θα έχει μόλις δύο στόπερ (Κάτρης, Ίνγκασον) στο πρώτο ματς και πιθανώς να επιστρατευθεί για την 3άδα ο Κώτσιρας. Το ζητούμενο όμως είναι να παρουσιαστεί ξανά στιβαρός, με πίστη στο πλάνο και ταυτότητα, χαρακτήρα.

- Επαναλαμβάνω πως από το καλοκαίρι και μετά θα δούμε τον Παναθηναϊκό που έχει στο μυαλό του ο Μπενίτεθ. Με μεταγραφές που θα γίνουν όχι υπό το ασφυκτικό βάρος του Ιανουαρίου και θα πρέπει να δώσουν ποιότητα σε θέσεις που υποφέρει, με ρόστερ που θα μπορέσει να εξυπηρετήσει παιχνίδι κατοχής με πολύ καλύτερη δημιουργία από αυτή που τώρα δεν έχει το τριφύλλι. Μέχρι τότε όμως, ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσει το σημερινό ρόστερ. Κι εδώ απαιτείται ποδοσφαιρικός ρεαλισμός. Οπως αυτός των τελευταίων τριών αγώνων. Με στόχο το αποτέλεσμα. Κυνικά. Γιατί το αποτέλεσμα φτιάχνει διάθεση, δημιουργεί αύρα, διώχνει τα άσχημα σύννεφα και το κυριότερο αγοράζει ποιοτικό χρόνο. Φανταστείτε, δηλαδή, αν αυτό το "αποτέλεσμα" είναι πρόκριση επί της Μπέτις.

- Εως τότε φυσικά, ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του τρία πολύ σπουδαία ματς πρωταθλήματος. Και πρέπει να προσέξει ώστε να διατηρήσει τη θετική αύρα που έχει δημιουργήσει εντός του κλαμπ και φυσικά στον κόσμο του.

Ο ορίζοντας 8άδας για την ΑΕΚ είναι μόνο η αρχή!

Μπορεί ο Παναθηναϊκός να μην πήρε από την κλήρωση τον αντίπαλο (Μίντιλαντ) που επιθυμούσε, αλλά για την ΑΕΚ το άκουσμα του ονόματος "Τσέλιε" ήταν εκείνο που προτιμούσε σε σχέση με την Άλκμααρ.

Η Ένωση του Μάρκο Νίκολιτς σήμερα δεν έχει σχέση με την ΑΕΚ που έχασε 3-1 από την Τσέλιε στις αρχές του περασμένου Οκτώβρη, του πιο κακού μήνα που έχει περάσει έως τώρα το κιτρινόμαυρο ποδοσφαιρικό πρότζεκτ το οποίο εντυπωσιάζει με δουλειά μόλις 8,5 μηνών.

Σήμερα η ΑΕΚ είναι πολύ καλύτερη ομάδα, σε αυτοματισμούς, χημεία και αυτοπεποίθηση, ενώ από την άλλη πλευρά η Τσέλιε δεν έχει Ριέρα στον πάγκο και Κοβάτσεβιτς να σκοράρει ακατάπαυστα.

Η ομάδα του Νίκολιτς δεν ψάχνει ρεβάνς, αλλά την αυτονόητη πρόκριση στην 8άδα του Conferfence League γνωρίζοντας πως ρεαλιστικά έχει τον πρώτο λόγο στο ζευγάρι. Τεράστια υπόθεση για μια ομάδα που πριν 1,5 χρόνο έμενε εκτός καλοκαιριάτικα από τη Νόα!

Το "μετά" (Σάμσουνσπορ ή Ράγιο Βαγιεκάνο) ας το δούμε στην ώρα του. Προέχει να αρπάξει η Ενωση την ευκαιρία της και να αποκλείσει την Τσέλιε. Κάθε πράγμα στον καιρό του!