Ισοφάρισε την καλύτερη επίδοση της ιστορίας του στην Ευρώπη ο Παναθηναϊκός

Μετά την εκτός έδρας ισοπαλία με την Βικτόρια Πλζεν, ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε το μεγαλύτερο αήττητο σερί της ιστορίας του στην Ευρώπη μέσα σε μία σεζόν.

Μπορεί εντός των συνόρων τα πράγματα φέτος να μην πηγαίνουν πολύ καλά για τον Παναθηναϊκό, όμως στην Ευρώπη το σύνολο του Ράφα Μπενίτεθ παρουσιάζει ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο, βρίσκεται ήδη στους «16» του Europa League και μπορεί να ελπίζει σε ακόμα καλύτερη πορεία.

Οι «πράσινοι» μάλιστα κατάφεραν να συμπληρώσουν 7 συνεχόμενα παιχνίδια στην Ευρώπη δίχως ήττα μέσα στην φετινή σεζόν, ισοφαρίζοντας το κορυφαίο σερί της ιστορίας τους, που έγινε την σεζόν 2002-03 στο Κύπελλο UEFA. Τότε η ήττα από την Άντερλεχτ έβαλε τέλος στο «πράσινο» αήττητο, ενώ φέτος ο Παναθηναϊκός θα έχει την ευκαιρία στο εντός έδρας παιχνίδι με την Ρεάλ Μπέτις να «γράψει» ιστορία.

Αναλυτικά τα μεγαλύτερα σερί αήττητων αγώνων του Παναθηναϊκού σε μία σεζόν στην Ευρώπη:

1984-85, 6 αγώνες (Κύπελλο Πρωταθλητριών)

Φέγενορντ - Παναθηναϊκός 0-0

Παναθηναϊκός - Φέγενορντ 2-1

Παναθηναϊκός - Λίνφιλντ 2-1

Λίνφιλντ - Παναθηναϊκός 3-3

Γκέτεμποργκ - Παναθηναϊκός 0-1

Παναθηναϊκός - Γκέτεμποργκ 2-2

Λίβερπουλ - Παναθηναϊκός 4-0 (Ήττα)

1991-92, 6 αγώνες (Champions League)

Φραμ - Παναθηναϊκός 2-2

Παναθηναϊκός - Φραμ 0-0

Παναθηναϊκός - Γκέτεμποργκ 2-0

Γκέτεμποργκ - Παναθηναϊκός 2-2

Άντερλεχτ - Παναθηναϊκός 0-0

Παναθηναϊκός - Σαμπντόρια 0-0

Ερυθρός Αστέρας - Παναθηναϊκός 2-0 (Ήττα)

2002-03, 7 αγώνες (Κύπελλο UEFA)

Λίτεξ - Παναθηναϊκός 0-1

Παναθηναϊκός - Λίτεξ 2-1

Φενερμπαχτσέ - Παναθηναϊκός 1-1

Παναθηναϊκός - Φενερμπαχτσέ 4-1

Σλόβαν Λίμπερετς - Παναθηναϊκός 2-2

Παναθηναϊκός - Σλόβαν Λίμπερετς 1-0

Παναθηναϊκός - Άντερλεχτ 3-0

Άντερλεχτ - Παναθηναϊκός 2-0 (Ήττα)

2025-26, 7 αγώνες (Europa League)

Μάλμε - Παναθηναϊκός 0-1

Παναθηναϊκός - Στουρμ Γκρατς 2-1

Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν 0-0

Φερεντσβάρος - Παναθηναϊκός 1-1

Παναθηναϊκός - Ρόμα 1-1

Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν 2-2

Βικτόρια Πλζεν - Παναθηναϊκός 1-1