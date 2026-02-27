Παναθηναϊκός: 7 παιχνίδια - «φωτιά» μέσα στον Μάρτιο

Ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του ένα πολύ «βαρύ» αγωνιστικό πρόγραμμα μέσα στον Μάρτιο, με 5 αναμετρήσεις για το Πρωτάθλημα και άλλες 2 για το Europa League.

Ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στους «16» του Europa League και θα αντιμετωπίσει την Ρεάλ Μπέτις, με τις δύο αναμετρήσεις να λαμβάνουν χώρα μέσα στον Μάρτιο. Ως αποτέλεσμα, το πρόγραμμα του «Τριφυλλιού» μέσα στον μήνα θα είναι πάρα πολύ φορτωμένο, με κομβικά παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Στην Stoiximan Super League οι «πράσινοι» δίνουν μάχη με τον Λεβαδειακό για την 4η θέση και την συμμετοχή στα Play-Offs, με την μεταξύ τους αναμέτρηση στην Βοιωτία να διεξάγεται στις 8 Μαρτίου. Νωρίτερα, το «Τριφύλλι» θα έχει παίξει στην Λεωφόρο με Άρη (1/3) και ΟΦΗ (4/3), ενώ στις 12 του μήνα θα υποδεχθεί την Ρεάλ Μπέτις.

Στις 15 Μαρτίου υπάρχει το εντός έδρας ματς με τον Παναιτωλικό, στις 19 η ρεβάνς με τους «βερδιμπλάνκος» στην Ισπανία και στις 22 του μήνα το ματς με τον Asteras AKTOR στην Τρίπολη.

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού μέσα στον Μάρτιο:

1/3 Παναθηναϊκός - Άρης

4/3 Παναθηναϊκός - ΟΦΗ

8/3 Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός

12/3 Παναθηναϊκός - Μπέτις

15/3 Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός

19/3 Μπέτις - Παναθηναϊκός

22/3 Asteras AKTOR - Παναθηναϊκός