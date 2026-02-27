Κι όμως, κανείς από το Big-4: Οι μοναδικές τρεις ελληνικές ομάδες που απέκλεισαν ισπανικές!

Κόντρα σε μία πολύ "βαριά" παράδοση ο Παναθηναϊκός που θα αντιμετωπίσει την Μπέτις στους "16" του Europa League και θα προσπαθήσει να αποκλείσει για πρώτη φορά ισπανική ομάδα! Μόλις 3/30 προκρίσεις για τους ελληνικούς συλλόγους!

Κάτι ανεπανάληπτο στο ευρωπαϊκό παρελθόν του ψάχνει ο Παναθηναϊκός στην επόμενη φάση του Europa League, μετά τη δραματική πρόκριση επί της Πλζεν.

Οι Πράσινοι είχαν θα βρουν μπροστά τους τον πιο... ανεπιθύμητο αντίπαλο, από τους δύο επιλαχόντες, αφού μεταξύ Μίντιλαντ και Μπέτις προέκυψε η ομάδα της Ανδαλουσίας. Κι αυτό που καλούνται να κάνουν τώρα, να αποκλείσουν δηλαδή μία ισπανική ομάδα, δεν το έχουν πετύχει ποτέ στο παρελθόν!

Οκτώ φορές στο παρελθόν ο Παναθηναϊκός βρέθηκε σε νοκ άουτ φάση, είτε προκριματικών, είτε μετά τους ομίλους, με ομάδες της ιβηρικής και μέτρησε ισάριθμους αποκλεισμούς.

Από τον χιτσκοκικό αποκλεισμό με την Μπαρτσελόνα στα προημιτελικά του Champions League, όπου ο δείκτης δυσκολίας ήταν φυσικά πάρα πολύ υψηλός, μέχρι και με πιο βατούς αντιπάλους, πλην όμως πολύ δυνατούς, όπως η Μάλαγα, η Σεβίλλη και η Λα Κορούνια.

Αναλυτικά οι οκτώ φορές που συνάντησε ο Παναθηναϊκός Ισπανούς στο παρελθόν:

1968-69 ICF (Inter-Cities Fairs Cup)

Παναθηναϊκός-Μπιλμπάο 0-0

Μπιλμπάο-Παναθηναϊκός 1-0

1999-00 Κύπελλο ΟΥΕΦΑ

Λα Κορούνια – Παναθηναϊκός 4-2

Παναθηναϊκός – Λα Κορούνια 1-1

2001-02 - Τσάμπιονς Λιγκ

Παναθηναϊκός - Μπαρτσελόνα 1-0

Μπαρτσελόνα-Παναθηναϊκός 3-1

2004-05 Κύπελλο ΟΥΕΦΑ

Παναθηναϊκός-Σεβίλλη 1-0

Σεβίλλη-Παναθηναϊκός 0-2

2008-2009 - Τσάμπιονς Λιγκ

Βιγιαρεάλ – Παναθηναϊκός 1-1

Παναθηναϊκός – Βιγιαρεάλ 1-2

2009-2010 - Προκριματικά Τσάμπιονς Λιγκ

Παναθηναϊκός – Ατλέτικο Μ. 2-3

Ατλέτικο Μ. – Παναθηναϊκός 2-0

2012-2013 - Προκριματικά Τσάμπιονς Λιγκ

Μάλαγα – Παναθηναϊκός 2-0

Παναθηναϊκός – Μάλαγα 0-0

2017-18 - Γιουρόπα Λιγκ

Παναθηναϊκός-Μπιλμπάο 2-3

Μπιλμπάο-Παναθηναϊκός 1-0

Κανείς από το Big-4, μόνο Άρης, Πανιώνιος και ΟΦΗ!

Γενικότερα βέβαια είναι πολύ άσχημο το παρελθόν των αναμετρήσεων με τους Ισπανούς για τις ελληνικές ομάδες, κάτι απολύτως λογικό. Υπάρχει ωστόσο κι ένα παράδοξο, καθώς στις 30 φορές που συναντήθηκαν σε νοκ άουτ υπάρχουν μόνο τρεις ελληνικές προκρίσεις και καμία εξ αυτών δεν ήρθε από το Big-4! Από μία φορά προκρίθηκαν ο Άρης, ο Πανιώνιος και ο ΟΦΗ, ενώ έχουν γνωρίσει αποκλεισμούς ο Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, ο Ηρακλής, ο Ατρόμητος και ο Πανιώνιος.

Κι όχι, η πρόκριση του Άρη δεν ήταν επί της Ατλέτικο Μαδρίτης όπως μπορεί ορισμένοι να έχουν την εντύπωση. Ο Άρης έχει πετύχει κάτι μοναδικό βέβαια, αφού μέχρι και σήμερα παραμένει η μοναδική ελληνική ομάδα που έχει πανηγυρίσει διπλό στην Ισπανία. Αλλά κόντρα στους "ροχιμπλάνκος" είχε αγωνιστεί για τους ομίλους του Κυπέλλου ΟΥΕΦΑ και με εκείνο το ιστορικό διπλό (2-3), τους είχε αφήσει εκτός συνέχειας στην Ευρώπη, ενώ είχε κερδίσει την Ατλέτικο και στο "Βικελίδης" με 1-0 τη σεζόν 2010-11.

Η πρόκριση του Άρη είχε έρθει επί της Σαραγόσα το 2007-08, όταν με τέρμα του Χαβίτο κέρδισε 1-0 εντός έδρας και παρά την ήττα με 2-1 στην Ισπανία, πήρε το εισιτήριο για τους ομίλους του Κυπέλλου ΟΥΕΦΑ χάριν στο εκτός έδρας γκολ.

Ο ΟΦΗ από την πλευρά του πέτυχε έναν από τους μεγαλύτερους άθλους της ιστορίας του, με την πρόκριση επί της Ατλέτικο Μαδρίτης τη σεζόν 1993-94. Στην Ισπανία ηττήθηκε με 1-0 και στη ρεβάνς του "Γεντί Κουλέ" κέρδισε με 2-0 για να περάσει στον 2ο γύρο του Κυπέλλου ΟΥΕΦΑ.

Η πρώτη πρόκριση ελληνικής ομάδας κόντρα σε Ισπανούς είχε την υπογραφή του Πανιωνίου, πριν από 54 χρόνια! Ο Ιστορικός είχε αποκλείσει την Ατλέτικο Μαδρίτης και προκρίθηκε στους "32" του Κυπέλλου ΟΥΕΦΑ με τη μεγάλη νίκη με 1-0 στο Στάδιο Καραϊσκάκη, αφού στο πρώτο παιχνίδι στην ιβηρική είχε ηττηθεί με 2-1.