Τσέλιε: ηχηρές αποχωρήσεις, νέο… λουκ και πρωτιά στη Σλοβενία

Με σημαντικές αλλαγές σε ρόστερ και πάγκο, η ομάδα της Σλοβενίας και αντίπαλος της ΑΕΚ στη φάση των «16» του Conference League, δείχνει διαφορετική δυναμική, ενώ στο πρωτάθλημα κυριαρχεί με άνεση.

Μια…φίλη απ΄τα όχι και πολύ παλιά ήρθε στο δρόμο της ΑΕΚ στη φάση των «16» των Conference League.

Η Τσέλιε βγήκε εκ νέου στο φετινό ευρωπαϊκό μονοπάτι της Ένωσης, με τις δύο ομάδες να έρχονται αντιμέτωπες στην πρεμιέρα της League Phase του Conference League τον περασμένο Οκτώβριο και την ομάδα από τη Σλοβενία να επικρατεί (3-1) των «κιτρινόμαυρων» μέσα στην έδρα της.

Ωστόσο από εκείνο το παιχνίδι, μέχρι το επόμενο ζευγάρι των αναμετρήσεων που έρχεται, πολλά πράγματα έχουν διαφοροποιηθεί στο αγωνιστικό…κάδρο της Τσέλιε.

Ο Κροάτης επιθετικός, Φράνκο Κοβάσεβιτς που με προσωπικό χατ – τρικ «εκτέλεσε» την ΑΕΚ, δεν είναι πλέον παίκτης της Τσέλιε, έχοντας μεταπηδήσει στη Φερεντσβάρος για το ρόλο του «αντί – Βάργκας» κι έπειτα από τη μεταγραφή του Ούγγρου φορ στην Ένωση.

Και η συγκεκριμένη αποχώρηση έχει αποδυναμώσει σε μεγάλο βαθμό την επιθετική γραμμή της Τσέλιε.

Σημαντικές μονάδες της Τσέλιε, ο Σλοβένος μέσος, Σβιτ Σέσλαρ, ο 27χρονος μεσοεπιθετικός, Μάριο Κβέσιτς, ο 33χρονος φορ, Ματέι Ποπλάτνικ και ο 24χρονος Ρώσος εξτρέμ, Νικίτα Ιοσίφοβ.

Αλλαγή υπήρξε και στον πάγκο. Ο Άλμπερτ Ριέρα (άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού) πήρε…προαγωγή για την Γερμανία και την Άιντραχτ Φρανκφούρτης.

Ο 37χρονος Γερμανο – Λευκορώσος, Ιβάν Μαγιέφσκι (φωτ.) και μέχρι πρότινος ασίσταντ κόουτς, ανέλαβε το τιμόνι και σε πέντε παιχνίδια, μετράει τέσσερις νίκες και μία ήττα.

Στα πλέι οφ του Europa League απέκλεισε με δύο νίκες (2-3 και 3-2) την Ντρίτα από το Κόσοβο.

Στο πρωτάθλημα Σλοβενίας οδηγεί την κούρσα με διαφορά +9 βαθμών από τη δεύτερη Μπάριμορ και οδεύει προς τον τίτλο, ενώ στη League Phase του Conference League τερμάτισε 13η με 10 βαθμούς.

Έδρα της είναι το «Stadion Z’dežele». χωρητικότητας 13.059 θέσεων, όπου παραδοσιακά παρουσιάζεται πιο ανταγωνιστική.