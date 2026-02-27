Το ευρωπαϊκό «μονοπάτι» της ΑΕΚ μέχρι τον τελικό της Λειψίας! (pic)

Η ΑΕΚ μετά την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στη Νιόν της Ελβετίας, έμαθε τον αντίπαλο της στους «16» του UEFA Conference League - που θα ειναι η Τσέλιε - αλλά παράλληλα, έμαθε και το ευρωπαϊκό «μονοπάτι» το οποίο θα πρέπει να βαδίσει, για να φτάσει ως τον τελικό της Λειψίας!

Αρχικά να θυμίσουμε πως η Ένωση θα αντιμετωπίσει την Τσέλιε από την Σλοβενία για μια θέση στην οκτάδα. Το πρώτο ματς θα γίνει στις 12 Μαρτίου και θα είναι εκτός έδρας ενώ η ρεβάνς στην Αγιά Σοφιά-ALLWYN Arena στις 19 Μαρτίου. Όσον φορά τις διασταυρώσεις μέχρι τον τελικό της Λειψίας, που θα διεξαχθεί στις 27 Μαΐου; Έγιναν και αυτές γνωστές καθώς η ΑΕΚ τοποθετήθηκε σε ταμπλό και γνωρίζει πλέον ακριβώς το «μονοπάτι» της.

Διαβάστε εδώ την ταυτότητα της Τσέλιε.

Αν η Ένωση καταφέρει να ξεπεράσει το εμπόδιο της Τσέλιε, τότε στα προημιτελικά θα συναντήσει τον νικητή του ζευγαριού Σαμσουνσπόρ – Ράγιο Βαγιεκάνο Το πρώτο παιχνίδι θα είναι εκτός έδρας στις 9 Απριλίου και η ρεβάνς στη Νέα Φιλαδέλφεια στις 16 Απριλίου. Όσον αφορά τις διασταυρώσεις στα ημιτελικά διαμορφώνονται ως εξης: Σαμσουνσπόρ ή Ράγιο Βαγιεκάνο ή Τσέλιε ή ΑΕΚ Vs Σίγκμα Όλομουτς ή Μάιντς ή Ριέκα – Στρασβούργο

Στην ημιτελική φάση ο Δικέφαλος θα παίξει το πρώτο ματς στην Αγιά Σοφιά-ALLWYN Arena στις 30 Απριλίου και τη ρεβάνς εκτός έδρας στις 7 Μαΐου.