Εξάντλησαν όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια για Σέρρες οι φίλοι του Ολυμπιακού

Με τον κόσμο του στο πλευρό του θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός στις Σέρρες απέναντι στον Πανσερραϊκό, καθώς οι Πειραιώτες εξάντλησαν όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια.

Οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν τους Σερραίους εκτός έδρας για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Super League και αναμένεται να έχουν στο πλευρό τους περισσότερους από 4 χιλιάδες φιλάθλους του.

Οι φίλοι του Ολυμπιακού εξάντλησαν όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια για το ματς των Σερρών, προκειμένου να βρεθούν δίπλα στους παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και να δημιουργήσουν «καυτή» ατμόσφαιρα με στόχο την νίκη.

Οι φίλαθλοι των Πειραιωτών θα τοποθετηθούν στις Θύρες 2,3 και 4 του Δημοτικού Σταδίου Σερρών.