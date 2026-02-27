Παναθηναϊκός: Οι ομάδες στο μονοπάτι του αν περάσει τη Μπέτις

Ο Παναθηναϊκός θα κληθεί να αντιμετωπίσει την Ρεάλ Μπέτις στους «16» του Europa League, με το έργο του στην συνέχεια να φαντάζει πιο βατό!

Ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στους «16» του Europa League, με το πέναλτι του Πάντοβιτς να διαμορφώνει το τελικό 3-4 στην διαδικασία της «ρώσικης ρουλέτας» και να στέλνει το «Τριφύλλι» στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Ρεάλ Μπέτις.

Εφόσον η αρμάδα του Ράφα Μπενίτεθ καταφέρει να πάρει την πρόκριση για τα προημιτελικά, θα συναντήσει στον δρόμο της είτε την Φερεντσβάρος, είτε την Μπράγκα, ομάδες που σε καμία περίπτωση δεν τρομάζουν. Στους «4», στο μονοπάτι του «Τριφυλλιού» βρίσκονται οι Γκενκ, Φράιμπουργκ, Θέλτα και Λυών.

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, εάν οι «πράσινοι» συνεχίσουν το καλό τους ευρωπαϊκό πρόσωπο τότε μπορούν να ελπίζουν σε μια πραγματικά σπουδαία πορεία, αφού δεν υπάρχει στον δρόμο τους κάποιο «μεγαθήριο» που να μοιάζει... άτρωτο και να μην τους επιτρέπει να ονειρεύονται.