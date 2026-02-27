Παρακολουθείστε όσα είπε στο παρακάτω βίντεο:

Δείτε το σχόλιο του Βασίλη Παπαθεοδώρου στην εκπομπή Center Fox.

Παπαθεοδώρου: «Ο Παναθηναϊκός είχε πληροφορίες και ενημέρωσε την UEFA πριν τον αγώνα για τον Λιθουανό διαιτητή»