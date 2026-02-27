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Παπαθεοδώρου: «Ο Παναθηναϊκός είχε πληροφορίες και ενημέρωσε την UEFA πριν τον αγώνα για τον Λιθουανό διαιτητή»

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
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Δείτε το σχόλιο του Βασίλη Παπαθεοδώρου στην εκπομπή Center Fox.

Παρακολουθείστε όσα είπε στο παρακάτω βίντεο:

 

Παπαθεοδώρου: «Ο Παναθηναϊκός είχε πληροφορίες και ενημέρωσε την UEFA πριν τον αγώνα για τον Λιθουανό διαιτητή»