Πρόωρος τελικός Ρεάλ-Μάντσεστερ Σίτι στους «16»

Τιτανομαχία ανάμεσα σε Ρεάλ Μαδρίτης και Μάντσεστερ Σίτι στους "16" του Champions League, ενώ η Παρί Σ.Ζ. θα αντιμετωπίσει την Τσέλσι.

Σπουδαίες αναμετρήσεις έβγαλε η κληρωτίδα στους "16" του Champions League.

Το ζευγάρι που κλέβει την παράσταση είναι βέβαια αυτό της Ρεάλ Μαδρίτης με την Μάντσεστερ Σίτι, των δύο πιο ακριβών -βάσει του Transfermarkt- ομάδων στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, με συνολική χρηματιστηριακή αξία που υπερβαίνει τα 2,5 δισ. ευρώ!

Σπουδαίες μάχες αναμένονται και ανάμεσα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί Σ.Ζ. με την Τσέλσι, ενώ η Μπαρτσελόνα θα τεθεί αντιμέτωπη με την Νιούκαστλ, η Μπάγερν Μονάχου με την Αταλάντα και η Λίβερπουλ με την Γαλατάσαραϊ. Η Άρσεναλ θα κοντραριστεί με την Λεβερκούζεν που απέκλεισε τον Ολυμπιακό, η φετινή έκπληξη της διοργάνωσης, Μπόντο Γκλιμτ με την Σπόρτινγκ των Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη, ενώ η Ατλέτικο Μαδρίτης κόντρα στην Τότεναμ.

Αναλυτικά τα οκτώ ζευγάρια:

Ρεάλ Μαδρίτης - Μάντσεστερ Σίτι

Μπόντο Γκλιμτ - Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Παρί Σ.Ζ. - Τσέλσι

Νιούκαστλ - Μπαρτσελόνα

Γαλατάσαραϊ - Λίβερπουλ

Ατλέτικο Μαδρίτης - Τότεναμ

Αταλάντα - Μπάγερν Μονάχου

Άρσεναλ - Μπάγερ Λεβερκούζεν

Οι ημερομηνίες έως τον τελικό:

Φάση των 16: 10/11 & 17/18 Μαρτίου 2026

Προημιτελικοί: 7/8 & 14/15 Απριλίου 2026

Ημιτελικοί: 28/29 Απριλίου & 5/6 Μαΐου 2026

Τελικός: 30 Μαΐου 2026 (Βουδαπέστη)

Δείτε τον δρόμο έως τον τελικό: