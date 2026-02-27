Πρόωρος τελικός Ρεάλ-Μάντσεστερ Σίτι στους «16»

Σπουδαίες αναμετρήσεις έβγαλε η κληρωτίδα στους "16" του Champions League.
Το ζευγάρι που κλέβει την παράσταση είναι βέβαια αυτό της Ρεάλ Μαδρίτης με την Μάντσεστερ Σίτι, των δύο πιο ακριβών -βάσει του Transfermarkt- ομάδων στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, με συνολική χρηματιστηριακή αξία που υπερβαίνει τα 2,5 δισ. ευρώ!
Σπουδαίες μάχες αναμένονται και ανάμεσα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί Σ.Ζ. με την Τσέλσι, ενώ η Μπαρτσελόνα θα τεθεί αντιμέτωπη με την Νιούκαστλ, η Μπάγερν Μονάχου με την Αταλάντα και η Λίβερπουλ με την Γαλατάσαραϊ. Η Άρσεναλ θα κοντραριστεί με την Λεβερκούζεν που απέκλεισε τον Ολυμπιακό, η φετινή έκπληξη της διοργάνωσης, Μπόντο Γκλιμτ με την Σπόρτινγκ των Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη, ενώ η Ατλέτικο Μαδρίτης κόντρα στην Τότεναμ.
Αναλυτικά τα οκτώ ζευγάρια:
Ρεάλ Μαδρίτης - Μάντσεστερ Σίτι
Μπόντο Γκλιμτ - Σπόρτινγκ Λισαβόνας
Παρί Σ.Ζ. - Τσέλσι
Νιούκαστλ - Μπαρτσελόνα
Γαλατάσαραϊ - Λίβερπουλ
Ατλέτικο Μαδρίτης - Τότεναμ
Αταλάντα - Μπάγερν Μονάχου
Άρσεναλ - Μπάγερ Λεβερκούζεν
Οι ημερομηνίες έως τον τελικό:
Φάση των 16: 10/11 & 17/18 Μαρτίου 2026
Προημιτελικοί: 7/8 & 14/15 Απριλίου 2026
Ημιτελικοί: 28/29 Απριλίου & 5/6 Μαΐου 2026
Τελικός: 30 Μαΐου 2026 (Βουδαπέστη)
Δείτε τον δρόμο έως τον τελικό: