Οποιος πρόλαβε την ΑΕΚ είδε! Πολύ κοντά στο sold out

Κιτρινόμαυρο θα είναι το Πανθεσσαλικό την Κυριακή, καθώς ελάχιστα εισιτήρια έχουν μείνει για το Βόλος-ΑΕΚ.

Όσοι φίλοι της ΑΕΚ θέλουν να βρεθούν το απόγευμα της Κυριακής (1/3, 17:30) στο Πανθεσσαλικό για το αγώνα με τον Βόλο, θα πρέπει να βιαστούν, καθώς έχουν μείνει ελάχιστα εισιτήρια αδιάθετα.

Οι οπαδοί της Ένωσης έχουν πάρει πάνω από 20.000 μαγικά χαρτάκια για το κυριακάτικο παιχνίδι και το Πανθεσσαλικό δεν θα έχει να ζηλέψει τίποτα από την Allwyn Arena. Η ζήτηση των εισιτηρίων ήταν πρωτοφανής, με τη διοίκηση του Βόλου να είναι θετική στο να ανοίξει όλες τις θύρες, καθώς θα γεμίσουν με λεφτά τα ταμεία της.

