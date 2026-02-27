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Κουτσιαύτης: «Φάουλ στον Λαφόν το γκολ της Πλζεν, κακός στον πειθαρχικό έλεγχο ο διαιτητής» (vid)

Ποδόσφαιρο
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Ο Αριστομένης Κουτσιαύτης σχολιάζει στην εκπομπή Center Fox τη χθεσινή διαιτησία στο Βικτόρια Πλζεν-Παναθηναϊκός.
Κουτσιαύτης: «Φάουλ στον Λαφόν το γκολ της Πλζεν, κακός στον πειθαρχικό έλεγχο ο διαιτητής» (vid)