Βόλος: Ρήξη αχίλλειου για Ατζιάκουα και τέλος η σεζόν

Σοβαρό τραυματισμό υπέστη ο κεντρικός αμυντικός του ΝΠΣ Βόλου, Ντέρεκ Ατζιάκουα, ο οποίος θα μείνει εκτός δράσης για αρκετούς μήνες λόγω ρήξη αχίλλειου τένοντα.

Άτυχος στάθηκε ο Ντέρεκ Ατζιάκουα, καθώς τραυματίστηκε σοβαρά σε μία από τις τελευταίες προπονήσεις της ομάδας του, προκαλώντας έντονη ανησυχία στο τεχνικό επιτελείο.

Οι ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν ρήξη αχίλλειου τένοντα, ένας τραυματισμός που απαιτεί χειρουργική αποκατάσταση και συνεπάγεται πολύμηνη αποχή από την αγωνιστική δράση.

Το πλήγμα γίνεται ακόμη μεγαλύτερο, καθώς έρχεται να προστεθεί στον ήδη σοβαρό τραυματισμό του Μαρτίνες, ο οποίος είχε υποστεί κάταγμα στον αγκώνα στις αρχές Ιανουαρίου, στον αγώνα Κυπέλλου απέναντι στην Κηφισιά.

Ο ΝΠΣ Βόλος καλείται πλέον να διαχειριστεί δύο σημαντικές απουσίες ενόψει της συνέχειας της σεζόν, με το ιατρικό τιμ να παρακολουθεί στενά την πορεία αποκατάστασης των παικτών.