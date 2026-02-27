Χαμός σε φιλικό στο Πουέρτο Ρίκο με τον Μέσι - Οπαδοί εισέβαλαν στο γήπεδο και τον έριξαν κάτω (vid)

Οπαδοί μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο και έριξαν κάτω ακόμα και τον Λιονέλ Μέσι.

Φιλικό στο Πουέρτο Ρίκο έδωσε η Ίντερ Μαϊάμι απέναντι στην Ιντεπεντιέντε ντε Βάλε από το Εκουαδόρ επικρατώντας 2-1, με τον Λιονέλ Μέσι να πετυχαίνει με πέναλτι το νικητήριο γκολ.

Τα πράγματα, ωστόσο, δεν εξελίχθηκαν ομαλά, καθώς αρκετοί οπαδοί εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο και μάλιστα ένας άρπαξε τον Αργεντινό άσο, ρίχνοντάς τον στο έδαφος.

