Παραδέχτηκε την ρατσιστική φράση για τον Βινίσιους ο Πρεστιάνι – Η αντίδραση της Μπενφίκα

Σύμφωνα με πορτογαλικά δημοσιεύματα, ο Τζιανλούκα Πρεστιάνι φέρεται να παραδέχτηκε στους συμπαίκτες του ότι χρησιμοποίησε τον όρο «μαϊμού» αναφερόμενος στον Βινίσιους.

Οι αναμετρήσεις μεταξύ της Ρεάλ Μαδρίτης και της Μπενφίκα για τα play-offs του Champions League ολοκληρώθηκαν με συνολικό σκορ 3-1 υπέρ της «βασίλισσας», ωστόσο το περιστατικό στον πρώτο αγώνα της σειράς παραμένει αντικείμενο συζήτησης.



Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ είχε κατηγορήσει τον Τζιανλούκα Πρεστιάνι ότι τον αποκάλεσε «μαϊμού». Παρά την έλλειψη αδιάσειστων αποδεικτικών στοιχείων, ο 20χρονος εξτρέμ δεν αγωνίστηκε στο επαναληπτικό παιχνίδι στο «Στάδιο Σαντιάγκο Μπερναμπέου».

Η πορτογαλική εφημερίδα Correio da Manhã αναφέρει ότι ο Πρεστιάνι παραδέχτηκε το περιστατικό στους συμπαίκτες του, αν και η Μπενφίκα το διέψευσε κατηγορηματικά με επίσημη ανακοίνωση.

Ο παίκτης υποστήριξε ότι δεν θεωρεί τον εαυτό του ρατσιστή και ότι δεν είχε πρόθεση να εκφραστεί με αυτόν τον τρόπο. Όπως εξήγησε, η λέξη ειπώθηκε εν βρασμώ ψυχής μέσα στην ένταση της στιγμής.

Ο νεαρός επιθετικός ζήτησε συγγνώμη στους συμπαίκτες του για το περιστατικό, εκφράζοντας τη λύπη του για τις συνέπειες και διαβεβαίωσε ότι δεν θα επαναληφθεί κάτι αντίστοιχο στο μέλλον.