MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Παραδέχτηκε την ρατσιστική φράση για τον Βινίσιους ο Πρεστιάνι – Η αντίδραση της Μπενφίκα

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
0
Σύμφωνα με πορτογαλικά δημοσιεύματα, ο Τζιανλούκα Πρεστιάνι φέρεται να παραδέχτηκε στους συμπαίκτες του ότι χρησιμοποίησε τον όρο «μαϊμού» αναφερόμενος στον Βινίσιους.

Οι αναμετρήσεις μεταξύ της Ρεάλ Μαδρίτης και της Μπενφίκα για τα play-offs του Champions League ολοκληρώθηκαν με συνολικό σκορ 3-1 υπέρ της «βασίλισσας», ωστόσο το περιστατικό στον πρώτο αγώνα της σειράς παραμένει αντικείμενο συζήτησης.

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ είχε κατηγορήσει τον Τζιανλούκα Πρεστιάνι ότι τον αποκάλεσε «μαϊμού». Παρά την έλλειψη αδιάσειστων αποδεικτικών στοιχείων, ο 20χρονος εξτρέμ δεν αγωνίστηκε στο επαναληπτικό παιχνίδι στο «Στάδιο Σαντιάγκο Μπερναμπέου».

Η πορτογαλική εφημερίδα Correio da Manhã αναφέρει ότι ο Πρεστιάνι παραδέχτηκε το περιστατικό στους συμπαίκτες του, αν και η Μπενφίκα το διέψευσε κατηγορηματικά με επίσημη ανακοίνωση.

Ο παίκτης υποστήριξε ότι δεν θεωρεί τον εαυτό του ρατσιστή και ότι δεν είχε πρόθεση να εκφραστεί με αυτόν τον τρόπο. Όπως εξήγησε, η λέξη ειπώθηκε εν βρασμώ ψυχής μέσα στην ένταση της στιγμής.

Ο νεαρός επιθετικός ζήτησε συγγνώμη στους συμπαίκτες του για το περιστατικό, εκφράζοντας τη λύπη του για τις συνέπειες και διαβεβαίωσε ότι δεν θα επαναληφθεί κάτι αντίστοιχο στο μέλλον.

Παραδέχτηκε την ρατσιστική φράση για τον Βινίσιους ο Πρεστιάνι – Η αντίδραση της Μπενφίκα