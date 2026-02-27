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Παναθηναϊκός: Τέταρτη καλύτερη συγκομιδή… και συνεχίζει (πίνακας)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
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Από τις πιο "παραγωγικές" χρονιές ήδη η φετινή για τους "πράσινους" στη βαθμολογία της ΟΥΕΦΑ. Πίνακες από το 1979.

Ο Παναθηναϊκός έχει γράψει πολλές ευρωπαϊκές επιτυχίες στην ποδοσφαιρική του ιστορία, τόσες που οι παλαιότεροι φίλοι του «τριφυλλιού» μπορεί να χαίρονται μεν, αλλά δεν πανηγυρίζουν και έξαλλα με την πρόκριση της ομάδας στην φάση των «16» του Europa League επί της Βικτόρια Πλζεν. Από τη σκοπια, πάντως, της βαθμολογικής συγκομιδής της ομάδας στη βαθμολογία της ΟΥΕΦΑ η φετινή πορεία του είναι από τις καλύτερες που έχει καταγράψει ποτέ.

Όπως φαίνεται από τον πίνακα, που καταγράφει όλες τις βαθμολογίες του Παναθηναϊκού από το 1979 που καθιερώθηκε η βαθμολογία της ΟΥΕΦΑ με βάση τα ευρωπαϊκά αποτελέσματα, η φετινή συγκομιδή είναι ήδη η τέταρτη καλύτερη στην ιστορία. Οι 16,250 βαθμοί υπολείπονται μόνο από την περσινή σεζόν (όπου μπορεί με μία νίκη παραπάνω στον επόμενο γύρο να την υπερκεράσει) και από τις επικές ευρωπαϊκές σεζόν του 2001-02 (όπου συγκέντρωσε βαθμολογία-ρεκόρ 20,000 βαθμών) και 1995-96 (18,000 βαθμοί).

 

ΣΕΖΟΝ

ΠΡΟΚΡ

ΑΓΩΝΕΣ

ΜΠΟΝΟΥΣ

ΒΑΘΜΟΙ

2025-26

1-4-1

3-5-2

2,250

16,250

2024-25

4-0-2

5-1-4

2,000

17,000

2023-24

2-1-3

1-1-4

0,000

5,500

2022-23

0-1-1

-

-

0,500

2017-18

0-2-0

-

-

2,000

2016-17

3-1-0

0-1-5

-

4,500

2015-16

0-2-0

-

-

2,000

2014-15

2-1-1

0-2-4

-

4,500

2012-13

2-1-1

1-2-3

-

6,500

2011-12

1-1-2

-

-

1,500

2010-11

-

0-2-4

4,000

6,000

2009-10

1-0-3

6-0-4

-

13,000

2008-09

3-1-0

3-2-3

4,00

15,500

2007-08

-

5-2-1

-

12,000

2006-07

-

3-3-2

-

9,000

2005-06

0-0-1

1-1-4

3,000

7,000

2004-05

-

3-3-2

3,000

12,000

2003-04

-

1-2-5

1,000

5,000

2002-03

-

6-2-2

1,000

15,000

2001-02

2-0-0

7-2-5

2,000

20,000

2000-01

1-1-0

2-4-6

1,000

10,500

1999-00

-

3-1-2

-

7,000

1998-99

1-1-0

2-0-4

1,000

6,500

1996-97

0-1-1

1-0-1

-

4,000

1995-96

0-2-0

5-3-2

3,000

18,000

1994-95

-

2-1-1

-

5,000

1993-94

-

3-0-1

-

6,000

1992-93

-

2-1-1

-

5,000

1991-92

-

1-7-2

-

11,000

1990-91

-

0-0-2

-

0

1989-90

-

1-1-2

-

3,000

1988-89

-

2-0-2

-

4,000

1987-88

-

3-1-4

1,000

8,000

1986-87

-

1-0-1

-

2,000

1985-86

-

0-1-1

-

1,000

1984-85

-

3-3-2

2,000

11,000

1982-83

-

1-0-1

-

2,000

1981-82

-

0-0-2

-

0

1980-81

-

1-0-1

-

2,000

1978-79

-

0-0-2

-

0

 

Παναθηναϊκός: Τέταρτη καλύτερη συγκομιδή… και συνεχίζει (πίνακας)