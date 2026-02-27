Παναθηναϊκός: Τέταρτη καλύτερη συγκομιδή… και συνεχίζει (πίνακας)

Από τις πιο "παραγωγικές" χρονιές ήδη η φετινή για τους "πράσινους" στη βαθμολογία της ΟΥΕΦΑ. Πίνακες από το 1979.

Ο Παναθηναϊκός έχει γράψει πολλές ευρωπαϊκές επιτυχίες στην ποδοσφαιρική του ιστορία, τόσες που οι παλαιότεροι φίλοι του «τριφυλλιού» μπορεί να χαίρονται μεν, αλλά δεν πανηγυρίζουν και έξαλλα με την πρόκριση της ομάδας στην φάση των «16» του Europa League επί της Βικτόρια Πλζεν. Από τη σκοπια, πάντως, της βαθμολογικής συγκομιδής της ομάδας στη βαθμολογία της ΟΥΕΦΑ η φετινή πορεία του είναι από τις καλύτερες που έχει καταγράψει ποτέ.

Όπως φαίνεται από τον πίνακα, που καταγράφει όλες τις βαθμολογίες του Παναθηναϊκού από το 1979 που καθιερώθηκε η βαθμολογία της ΟΥΕΦΑ με βάση τα ευρωπαϊκά αποτελέσματα, η φετινή συγκομιδή είναι ήδη η τέταρτη καλύτερη στην ιστορία. Οι 16,250 βαθμοί υπολείπονται μόνο από την περσινή σεζόν (όπου μπορεί με μία νίκη παραπάνω στον επόμενο γύρο να την υπερκεράσει) και από τις επικές ευρωπαϊκές σεζόν του 2001-02 (όπου συγκέντρωσε βαθμολογία-ρεκόρ 20,000 βαθμών) και 1995-96 (18,000 βαθμοί).