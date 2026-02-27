Σπόρτινγκ: Παραμένει αμφίβολος ο Ιωαννίδης

Παρά την 15λεπτη συμμετοχή του στο παιχνίδι της Σπόρτινγκ με τη Μορεϊρένσε, ο Φώτης Ιωαννίδης παραμένει αμφίβολος για το αποψινό ματς με την Εστορίλ.

Ακόμα ταλαιπωρείται από τον τραυματισμό του στο γόνατο ο Φώτης Ιωαννίδης. Αν και μετά από ενάμιση μήνα, αγωνίστηκε την περασμένη εβδομάδα για 15 λεπτά κόντρα στη Μορεϊρένσε, ο Έλληνας επιθετικός είναι αμφίβολος για το αποψινό παιχνίδι με την Εστορίλ. Οι ενοχλήσεις στο γόνατο, ειδικά σε κάποιες κινήσεις, επιμένουν και στη Σπόρτινγκ δεν θέλουν να πάρουν το ρίσκο μιας νέας υποτροπής.

Γι’ αυτό ο Ιωαννίδης θα υποβληθεί σε κάποια τεστ σήμερα, προκειμένου να αποφασιστεί αν θα μπει στην αποστολή του αγώνα. Εξάλλου, ο Ρουί Μπόρζες έχει επιλογές για την επίθεση και γι’ αυτό δεν θέλει να διακινδυνεύσει κάποιον νέο τραυματισμό του 25χρονου.