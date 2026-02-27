Παναθηναϊκός: Βουνό τα προβλήματα στο πρώτο ματς των «16»

Οι Πράσινοι πήραν μία δραματική πρόκριση επί της Πλζεν στα πέναλτι και πλέον περιμένουν να μάθουν τον αντίπαλό τους στους "16" της διοργάνωσης, που θα είναι η Μπέτις ή η Μίντιλαντ.
Το μοναδικό δεδομένο είναι ότι ο Παναθηναϊκός θα δώσει το πρώτο παιχνίδι με πολλά και σημαντικά προβλήματα, ιδίως στα μετόπισθέν τους. Στη χθεσινή ρεβάνς άλλωστε συμπλήρωσε το όριο των κίτρινων καρτών ο ο αρχηγός της ομάδας, Τάσος Μπακασέτας, ο Αχμέντ Τουμπα, ενώ και ο Χάβι Ερνάντεθ που τον αντικατέστησε στο 90', αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη στην παράταση!
Αν συνυπολογίσει κανείς και τον σοβαρό τραυματισμό του Πάλμερ-Μπράουν που θα μείνει εκτός μάχης για 1,5 μήνα, τη στιγμή που ο Γεντβάι είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας, αντιλαμβάνεται ότι οι μοναδικοί διαθέσιμοι στόπερ θα είναι ο Ίνγκασον με τον Κάτρη. Μέχρι τότε βέβαια θα έχει επανέλθει ο Κώτσιρας κι ως εκ τούτου θα μπορεί να αγωνιστεί στην τριάδα ο Καλάμπρια, όπως έχει ξανασυμβεί.