Ολυμπιακός: Το πρέσινγκ με τη Λεβερκούζεν ήρθε για να… μείνει

Το σχήμα με τρία χαφ και τον Έσε στη θέση «10» άρεσε στον Μεντιλίμπαρ, ο οποίος το σκέφτεται ενόψει πλέι οφ.

Το ευρωπαϊκό ταξίδι του Ολυμπιακού ολοκληρώθηκε για φέτος, αλλά ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει πολλά να κρατήσει από αυτή την εμπειρία και κυρίως από το τελευταίο παιχνίδι στο Λεβερκούζεν. Το σχήμα με το ανηλεές πρέσινγκ, βάζοντας τον Έσε σε πιο επιτελικό ρόλο, λειτούργησε εξαιρετικά και ο Βάσκος τεχνικός σκέφτεται να το εφαρμόσει και στα πλέι οφ.

Ο Έσε στο «δέκα» βοήθησε σημαντικά στην κυκλοφορία της μπάλας, ο Ντάνι Γκαρθία βοήθησε πολύ σε αυτό, ενώ και ο Μουζακίτης «κούμπωσε» στο πλάνο. Οι «ερυθρόλευκοι» κυριάρχησαν στη μεσαία γραμμή και «έπνιξαν» τους Γερμανούς. Αυτό που έλειψε από τον Ολυμπιακό ήταν το σωστό τελείωμα των φάσεων, κάτι που δουλεύεται στις προπονήσεις.

Αλλά το σχήμα στη μεσαία γραμμή λειτούργησε άψογα και ο Μεντιλίμπαρ θεωρεί ότι και στα πλέι οφ θα είναι χρήσιμο. Η χρησιμοποίηση των τριών χαφ, με διαφοροποιήσεις στα πρόσωπα, με τους Νασιμέντο και Τσικίνιο να μπορούν να εξυπηρετήσουν το πλάνο, αναμένεται να εφαρμοστεί και στα επόμενα κρίσιμα παιχνίδια πρωταθλήματος.