Ο Τετέι αποκάλυψε τον συγκινητικό λόγο για την αφιέρωση στο γκολ του!

Ο Ανδρέας Τετέι αποκάλυψε τον συγκινητικό λόγο που σχημάτισε με τα χέρια του το γράμμα «Μ» στον πανηγυρισμό για το γκολ που σημείωσε κόντρα στην Βικτόρια Πλζεν.

Ο επιθετικός του Παναθηναϊκού, ανέφερε ότι το γκολ του είναι αφιερωμένο σε παιδάκι που δίνει «μάχη» με τον καρκίνο και του ζήτησε να πανηγυρίσει με αυτόν τον τρόπο.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Ανδρέας Τετέι:

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Δεν το πίστευα ούτε εγώ ότι θα έβαζα τρία γκολ σε δυο ματς. Μεγάλη πρόκριση και προχωράμε. Δεν το αφιέρωσα στην μαμά μου. Αφιέρωσα το γκολ μου σε ένα παιδάκι που μου έστειλε μήνυμα και έχει καρκίνο.

Πήγα προχθές να τον δω, του έδωσα μπλούζα με υπογραφή και του είπα περαστικά. Ζήτησα χθες να τον ρωτήσουν τι πανηγυρισμό ήθελε να κάνω εάν σκόραρα και από το πρωί έλεγα ότι σήμερα παίζω για αυτό το παιδί, επειδή περνάει μια πολύ δύσκολη φάση της ζωής του. Ήθελα πάρα πολύ να βάλω γκολ σήμερα για να του το αφιερώσω. Να είναι χαρούμενος και να πολεμήσει στη μάχη που έχει.

Αν συνεχίσουμε έτσι μπορούμε να περάσουμε και τη φάση των «16». Ποδόσφαιρο είναι... Τα πάντα γίνονται! Μπορούμε να συνεχίσουμε και να φτάσουμε πολύ κοντά. Δεν ξέρω την Μπέτις ή την Μίντιλαντ, οπότε δεν έχω ποια να διαλέξω. Σίγουρα ονειρεύομαι τον τελικό του Europa, όπως οποιοσδήποτε. Θέλει δουλειά και μάχη για να το πετύχουμε».