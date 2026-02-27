Λουτσέσκου: «Θα ήθελα να παίξουμε κόντρα στη Θέλτα σε… νορμάλ συνθήκες»

«Θα ήθελα να παίξουμε κόντρα στη Θέλτα σε… νορμάλ συνθήκες» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος αποθέωσε τους ποδοσφαιριστές του, δηλώνοντας περήφανος για αυτούς.

Τη διαφορά φόρμας και μομέντουμ σχολίασε ο Ρουμάνος τεχνικός, η οποία έπαιξε ρόλο στην υπόθεση πρόκριση στο ζευγάρι του ΠΑΟΚ με τη Θέλτα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου:

Για το αν έχει παράπονο από τους παίκτες του: «Γιατί να μιλάμε πάντα για αρνητικότητα. Να σημειώσουμε μία φορά την βελτίωση που έδειξαν οι παίκτες στον αγωνιστικό χώρο και την προσπάθεια τους. Ήταν παίκτες που έπαιξαν σε άλλες θέσεις από αυτές που παίζουν, και έδωσαν το 100%. Προσπάθησαν, έδωσαν τα πάντα, έτρεξαν πολύ, δημιουργήθηκε μία έξτρα πίεση, σε θέματα φυσικής κατάστασης λόγω της θέσης. Μπορεί να χάσεις τη θέση σου γιατί δεν είσαι συνηθισμένος να παίζεις αλλού. Είμαι πολύ περήφανος για αυτούς για την προσπάθεια, για τη μαχητικότητα τους και ότι το πίστεψαν, παρότι δεν ήμασταν πλήρεις και έχοντας οι παίκτες μου στην πλάτη τους το σκορ του πρώτου αγώνα, αλλά και τις απουσίες. Ένα ακόμα στοιχείο είναι πως αντιμετωπίσαμε μία ομάδα που ξέρει να κινεί τη μπάλα, να σε κάνει να τρέχεις. Όταν δεν αγωνίζεσαι στη φυσική σου θέση, αυτό σε κάνει να τρέχεις ακόμα παραπάνω».

Για το αν υπάρχει κάποιο... αν στην προσπάθεια δεδομένου των απουσιών: «Είναι λογικό να σκέφτεσαι έτσι. Θα ήθελα να παίξουμε κόντρα στη Θέλτα σε... νορμάλ συνθήκες. Στο ματς της League Phase ήταν πριν το ματς με τον Ολυμπιακό και ήμασταν διαφορετικοί. Τώρα ήμασταν... μισή ομάδα και μετά από πάρα πολλά συνεχόμενα παιχνίδια. Ήταν τρομερή η προσπάθεια των παιδιών. Μία Θέλτα που τώρα είναι σε ανοδική πορεία στο τοπ της φόρμας της. Εμείς είχαμε ένα δύσκολο πρόγραμμα και προβλήματα. Αυτοί είχαν ακόμα και τώρα να έχουν «άδειες» εβδομάδες. Εμείς δεν προπονούμαστε καν τελευταία. Ένα γκρουπ αποθεραπείας ένα γκρουπ προπόνηση. Κάποια ρόντο και στατικές φάσεις ενόψει του επόμενου αγώνα. Να πάρουμε την εμπειρία αυτή και να την κάνουμε κίνητρο ενόψει πρωταθλήματος και τελικού Κυπέλλου».

Για το αν αισθάνεται άτυχος με βάση τις κληρώσεις στην ενδιάμεση φάση: «Δεν μπορούμε να κάνουμε σύγκριση με την περσινή σεζόν. Μπορώ να πω πως σε τέτοιες καταστάσεις είναι σημαντικό το μομέντουμ. Πως φτάνεις σε αυτά τα ματς εσύ και ο αντίπαλος σου. Δυστυχώς για μας, φτάσαμε εδώ στις χειρότερες δυνατές συνθήκες και η Θέλτα πλήρης και στο τοπ της φόρμας της. Αυτό αύξησε τις δυσκολίες. Συγκριτικά με πέρσι, φέτος ήταν πιο ενδιαφέροντα τα παιχνίδια με βάση τα αποτελέσματα. Βέβαια παίξαμε δύο ματς με ισπανικές και 2 με γαλλικές ομάδες, εκτός από τα τωρινά ματς με τη Θέλτα, αυτό ήταν μία ατυχία θα λέγαμε».

