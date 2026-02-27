Ομιλία Λουτσέσκου στα αποδυτήρια του ΠΑΟΚ: «Είμαι περήφανος για την ομάδα μου!»

Ο ΠΑΟΚ πάλεψε όπως μπορούσε στο Βίγκο, αλλά το ευρωπαϊκό ταξίδι του μετά από 14 ματς έλαβε τέλος, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να μιλά στους παίκτες του, δηλώνοντας περήφανος γι αυτήν την ομάδα!

Μετά το τέλος του αγώνα στο Βίγκο, εκεί όπου ο ΠΑΟΚ πάλεψε κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες με σωρεία απουσιών, ο Ραζβάν Λουτσέσκου μίλησε στους παίκτες του στα αποδυτήρια και τους είπες πως είναι περήφανος για εκείνους, περήφανος για την προσπάθεια που έκαναν και τα έδωσαν όλα αλλά και για όλη την ευρωπαϊκή πορεία των ασπρόμαυρων.

«Παίξαμε με μεγάλες ομάδες, από τη Γαλλία, την Ισπανία, κάναμε μεγάλα παιχνίδια και μόνο περηφάνια υπάρχει γι’ αυτήν την ομάδα».



Πλέον ο ΠΑΟΚ στρέφει την προσοχή του μόνο στις εγχώριες υποχρεώσεις, όπως τόνισε και ο Ραζβάν Λουτσέσκου, σημειώνοντας πως «σκεφτόμαστε το πρωτάθλημα, έχουμε και τον τελικό του κυπέλλου, και συνεχίζουμε...»