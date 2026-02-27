Live streaming: Η συνέντευξη Τύπου του Λουτσέσκου

Ζωντανά από το «Μπαλαΐδος» η συνέντευξη Τύπου του Ραζβάν Λουτσέσκου μετά και την ήττα στο δεύτερο παιχνίδι απέναντι στη Θέλτα.

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