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Live streaming: Η συνέντευξη Τύπου του Λουτσέσκου

Ποδόσφαιρο
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Ζωντανά από το «Μπαλαΐδος» η συνέντευξη Τύπου του Ραζβάν Λουτσέσκου μετά και την ήττα στο δεύτερο παιχνίδι απέναντι στη Θέλτα.

Το σχετικό βίντεο:

Live streaming: Η συνέντευξη Τύπου του Λουτσέσκου