Η κριτική του ΠΑΟΚ: Κορυφαίοι Ζαφείρης και Μιχαηλίδης, αδύναμος κρίκος η αριστερή πλευρά του Μπάμπα

Η κριτική του SDNA στους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ μετά την ήττα από τη Θέλτα στο Βίγκο με 1-0.

Αναλυτικά η κριτική του ΠΑΟΚ:

Τσιφτσής: Όποτε χρειάστηκε φώναξε παρών, ήταν αδύνατο να βγάλει το εκπληκτικό πλασέ του Σβέντμπεργκ στο γκολ της Θέλτα.

Μπάμπα: O αδύναμος κρίκος της αμυντικής τετράδας, η Θέλτα το γνώρισε και χτύπησε εκεί από νωρίς, από την πλευρά του ξεκινάει η χαμένη κατοχή στο 1-0.

Μιχαηλίδης: Aκόμη μία φετινή εξαιρετική εμφάνιση με τρομερές επεμβάσεις πάνω στη μπάλα αλλά και προωθήσεις με το εξαιρετικό αριστερό του πόδι.

Κεντζιόρα: Στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα ήταν θετικός, προς το φινάλε έχασε τον Γιουτγκλά, όταν όμως η κούραση είχε χτυπήσει κόκκινο και το αποτέλεσμα είχε κριθεί.

Κένι: Πολύ καλή δουλειά στα δεξιά της άμυνας, δεν πήρε ιδιαίτερες πρωτοβουλίες επιθετικά, κάτι που ήταν αναμενόμενο.

Ζαφείρης: Ίσως το καλύτερο παιχνίδι του με την φανέλα του ΠΑΟΚ, με πάρα πολλές ανακτήσεις κατοχής και πρωτοβουλίες με τη μπάλα στα πόδια, ειδικά στο πρώτο μέρος.

Χατσίδης: Mπήκε με... τσαμπουκά ωστόσο οι επιθετικοί του Δικεφάλου ήταν πολύ δύσκολο να φανούν σε ένα τέτοιο ματς με τις ιδιαιτερότητες που είχε.

Μπιάνκο: Ήταν πιο ενεργητικός στο πρώτο μέρος, είχε δύο καλές στιγμές, στο δεύτερο έπεσε η απόδοσή του, σε μία θέση που δεν είναι η φυσική του.

Σάντσεζ: Aγωνίστηκε κατά συνθήκη ως εξτρέμ, είχε 2-3 καλά πατήματα μέσα στη περιοχή, με τον Κένι είχαν καλή συνεργασία στη πλευρά.

Γιακουμάκης: Έδωσε τρομερές μάχες, εκ των οποίων κερδίζοντας πολλές. Προσπάθησε να βοηθήσει στην ανάπτυξη, είχε μία καλή στιγμή με κεφαλιά στο πρώτο μέρος.

Καμαρά: Μπήκε στο 64ο λεπτό αντί του Μπιάνκο, δεν φάνηκε ιδιαίτερα.

Τέιλορ: Εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο στο 74ο λεπτό και έπαιξε -αναγκαστικά- ως αριστερό εξτρέμ αλλά δεν πήρε μπάλες.

Γερεμέγεφ: Μπήκε στο ματς όταν όλα είχαν κριθεί και ο ΠΑΟΚ έμεινε από δυνάμεις.