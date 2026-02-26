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Το 1-0 για τη Θέλτα με το πλασέ του Σβέντμπεργκ (vid)

Ποδόσφαιρο
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Η Θέλτα ανοίγει το σκορ απέναντι στον ΠΑΟΚ, με τον Σβέντμπεργκ να νικάει τον Τσιφτσή με δεξί πλασέ.

Το γκολ:

Το 1-0 για τη Θέλτα με το πλασέ του Σβέντμπεργκ (vid)