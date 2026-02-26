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Η Θέλτα απειλεί και ο Τσιφτσής σώζει στη γωνία του (vid)

Ποδόσφαιρο
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Ο Μπόρχα Ιγκλέσιας έκανε το σουτ με το δεξί και ο Αντώνης Τσιφτσής απομάκρυνε την μπάλα με το αριστερό του χέρι.

Η φάση:

Η Θέλτα απειλεί και ο Τσιφτσής σώζει στη γωνία του (vid)