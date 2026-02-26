Παναθηναϊκός: Τρίτη πρόκριση στα πέναλτι την τελευταία τριετία στην Ευρώπη!

Μετά την Μαρσέιγ και την Σαχτάρ Ντόνετσκ, ο Παναθηναϊκός λύγισε μέσω της ρώσικης ρουλέτας και την Πλζεν.

Σε εξπέρ της διαδικασίας των πέναλτι εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι έφτασαν στην ρώσικη ρουλέτα για τέταρτη φορά στην Ευρώπη την τελευταία τριετία (μέχρι το καλοκαίρι του 2023 δεν είχαν φτάσει ποτέ ως εκεί) και έφτασαν τις τρεις προκρίσεις σε αυτή την χιτσκοκική διαδικασία.

Αρχή είχε γίνει στο Βελοντρόμ της Μασσαλίας και το 5-3 στα πέναλτι επί της Μαρσέιγ με την εύστοχη εκτέλεση του Φίλιπ Μλαντένοβιτς στο τέλος.

Φέτος, οι πράσινοι προκρίθηκαν στον 3ο προκριματικό του Europa League επί της Σαχτάρ Ντόνετσκ με 4-3 στην ίδια διαδικασία με ήρωα στο τελευταίο πέναλτι τον Ντάνιελ Μαντσίνι.

Και τώρα, η πρόκριση ξανά με 4-3 με σκόρερ της τελευταίας εκτέλεσης τον Μίλος Πάντοβιτς.

Μοναδική φορά που ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε στα πέναλτι ήταν πέρσι στον 3ο προκριματικό του Europa League σε εκείνο το αξεπέραστο θρίλερ και το 13-12 από τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ.