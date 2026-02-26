Μπενίτεθ: «Είχαμε διάθεση να παλέψουμε - Το έβλεπες στα μάτια των παικτών και προκριθήκαμε»

O Ράφα Μπενίτεθ μίλησε για την πρόκριση του Παναθηναϊκού στα πέναλτι στην έδρα της Πλζεν και στάθηκε στη θέληση που είχαν οι παίκτες του.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ράφα Μπενίτεθ:

«Πολύπολοκο ματς απεναντι σε μια ομαδα χωρίς ήττα στο Europa League. Παλέψαμε πολύ, ήμασταν καλά οργανωμενοι, βγάζαμε αντεπιθέσεις, είχαμε μεγάλη διαθεση, το έβλεπες στα μάτια των παικτων και αυτό νομίζω έκρινε το ματς.

Σημαντικότερο ηταν να δουμε ποιος θελει να εκτελέσει και μετα επιλέγεις τη σειρα. Ευσημα σε ολους τους ποδοσφαιριστες, στον τερματοφυλακα και στους 2 προπονητές τερματοφυλάκων που είχαν αναλύσει πολύ τις εκτελέσεις του αντιπάλου.

Δεν ξερω ολους τους αριθμους, ειμαι ικανοποιημένος από την προκριση, θέλω να δώσω εύσημα σε ολη την ομάδα για την πρόκριση. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και από εκεί και πέρα βλέπουμε τι θα κάνουμε. Ευχαριστώ τους φιλάθλους που μας στήριξαν μέχρι τέλους.