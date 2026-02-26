Παναθηναϊκός: Πάνω από 12 εκατομμύρια τα εγγυημένα έσοδα από την ΟΥΕΦΑ!

Η πρόκριση του τριφυλλιού στους 16 του Europa League πριμοδοτήθηκε με 1,75 εκατομμύριο ευρώ.

Σημαντικά επιπλέον έσοδα φέρνει στα ταμεία του Παναθηναϊκού η πρόκριση στους 16 του Europa League. Οι πράσινοι που είχαν εξασφαλίσει από την πορεία τους ως την League phase το ποσό των 10.305.000 ευρώ, κέρδισαν επιπλέον 1.750.000 από την πρόκριση επί της Πλζεν και βάζουν πλώρη για ακόμα μεγαλύτερα έσοδα.

Μία πρόκριση στα προημιτελικά του Europa League πριμοδοτείται με 2,5 εκατομμύρια ευρώ, στα ημιτελικά με άλλα 4,2.

Η παρουσία στον τελικό φέρνει 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο νικητής της διοργάνωσης θα πάρει επιπλέον 6 εκατομμύρια ευρώ.

Τα εγγυημένα έσοδα του Παναθηναϊκού από την φετινή ευρωπαϊκή του πορεία (12.055.000 ευρώ) είναι τα εξής:

Προκριματικές φάσεις σε Champions και Europa League: 350.000

Πριμ συμμετοχής στη League Phase του Europa League: 4.310.000

Μπόνους από την 20ή θέση στη League Phase του Europa League: 1.275.000

Μπόνους από τις 3 νίκες στη League phase: 1.350.000

Μπόνους από τις 3 ισοπαλίες στη League phase: 450.000

Έσοδα από value pillar: 2.270.000

Μπόνους από παρουσία στα πλέι-οφ του Europa League: 300.000

Πρόκριση στους 16 του Europa League: 1.750.000