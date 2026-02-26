Παναθηναϊκός: Στους 16 ευρωπαϊκής διοργάνωσης για δεύτερη σερί χρονιά και 10η φορά στην ιστορία του!

Το τριφύλλι έγραψε στο Πλζέν ακόμα μία σελίδα στην ευρωπαϊκή ιστορία του.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Παναθηναϊκός προκρίνεται στους 16 ευρωπαϊκής διοργάνωσης, επιβεβαιώνοντας την επιστροφή του στο διεθνές στερέωμα.

Πέρσι, οι πράσινοι έφτασαν ως τους 16 του Conference League, όπου αποκλείστηκαν από την Φιορεντίνα, ενώ φέτος βρίσκονται ήδη στους 16 του Europa League, όπου θα αντιμετωπίσουν είτε την Μπέτις είτε την Μίντιλαντ.

Αυτή θα είναι η 10ή φορά στην ευρωπαϊκή του ιστορία που ο Παναθηναϊκός φτάνει τουλάχιστον στην φάση των 16 μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης!

Τη σεζόν 1970-71, ο Παναθηναϊκός έφτασε ως τον τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών και σε άλλες δύο περιπτώσεις (1984-85, 1995-96) έφτασε ως τα ημιτελικά της ίδιας διοργάνωσης.

Στην οκτάδα του Champions League έφτασε σε δύο ακόμα περιπτώσεις (1991-92, 2001-02), ενώ σε άλλες δύο φορές έφτασε ως τα προημιτελικά του Κυπέλλου ΟΥΕΦΑ / Europa League, τις σεζόν 1987-88 και 2002-03.

Στους 16 του Europa League σταμάτησε η πορεία του την σεζόν 2009-10, ενώ στην ίδια φάση αποκλείστηκε πέρσι από την Φιορεντίνα στο Conference League.

Η φετινή θα είναι η 10η συμμετοχή του Παναθηναϊκού στο Top-16 ευρωπαϊκής διοργάνωσης, επιστέγασμα μίας πορείας που ξεκίνησε τον Ιούλιο με τις αναμετρήσεις απέναντι στην Ρέιντζερς για τον 2ο προκριματικό του Champions League και συνεχίστηκε με ακόμα 14 ευρωπαϊκά βράδια μέχρι στιγμής στην διοργάνωση του Europa League.

Σε ότι αφορά το συλλογικό του ranking ο Παναθηναϊκός πρόσθεσε από την πρόκριση 1.000 βαθμούς, αφού μόνο στη φάση των πλέι-οφ οι βαθμοί από τα αποτελέσματα προστίθενται μόνο στον εθνικό συντελεστή και την βαθμολογία χωρών της UEFA και όχι στο συλλογικό ranking.

Ως εκ τούτου οι πράσινοι έφτασαν τους 27.250 και με 11.250 ξεπέρασαν την περσινή επίδοση των 11.000 και μπορούν να φτάσουν σε μία ιστορικά υψηλή επίδοση 15ετίας, που θα αυξήσει το ranking πενταετίας και θα φέρει ακόμα πιο βατές κληρώσεις στο μέλλον...