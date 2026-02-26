Αντίπαλοι ΑΕΚ: Πρόκριση με δύο νίκες για την Τσέλιε

Με δυο νίκες και μάλιστα με σκορ-καρμπόν 3-2 επί της Ντρίτα η Τσέλιε εξασφάλισε την πρόκριση της στους «16» του UEFA Conference League.

Η ομάδα από την Σλοβενία, φιλοξένησε σήμερα στο «Stadion Celje» την Ντρίτα, επικράτησε με το ίδιο σκορ που ειχε επικρατήσει και στο Κόσοβο πριν μια εβδομάδα και σφράγισε το εισιτήριο πρόκρισης για την επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Θυμίζουμε πως το Τσέλιε-Ντρίτα, ήταν το ένα από τα δυο ζευγάρια που ενδιαφέρουν την ΑΕΚ (το άλλο είναι το Άλκμααρ – Νόα που παίζουν στις 22:00 στην Ολλανδία, με τους Αρμένιους να έχουν ένα μικρό προβάδισμα, μετά το 1-0 στην έδρα τους).

Με την πρόκριση της η Τσέλιε αυτομάτως γίνεται ο ένας πιθανός αντίπαλος της Ένωσης στους «16» και πλέον θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε ποιος από τις Άλκμααρ – Νόα θα περάσει στην επόμενη φάση προκειμένου να μάθουμε και τον δεύτερο πιθανό αντίπαλο.

Ως γνωστόν, ο αντίπαλος της ΑΕΚ στους «16» του UEFA Conference League θα προκύψει έπειτα από κλήρωση στις 27 Φεβρουαρίου 2026. Το πρώτο ματς θα γίνει εκτός στις 12 Μαρτίου εκτός έδρας και η ρεβάνς στην Αγιά Σοφιά-ALLWYN Arena στις 19 Μαρτίου 2026.

Θυμίζουμε πως η ΑΕΚ είχε... συναντήσει την Τσέλιε στην πρεμιέρα της League Phase γνωρίζοντας την ήττα 3-1 εκτός έδρας ωστόσο από τότε έχουν αλλάξει πολλά όχι μόνον για την Ένωση αλλά και για την ίδια την ομάδα της Σλοβενίας που έχει χάσει τον προπονητή της, τον Άλμπερτ Ριέρα, που βρίσκεται πλέον στον πάγκο της Άιντραχτ.

Στα του αποψινού αγώνα της φάσης των πλέι οφ που διεξήχθη στο «Stadion Celje», οι γηπεδουχοι προηγήθηκαν 2-0 με τον Σέσλαρ (19') και τον Χρκα (23'), η Ντρίτα μείωσε με τον Κρασνίκι (26') ωστόσο και πάλι ο Σέσλαρ (32' πέν.) έφερε το ματς στο 3-1 για την ανώτερη Τσέλιε. Η ομάδα από το Κόσοβο μπόρεσε να μειώσει σε 3-2 που ήταν και το τελικό σκορ με τον Νταμπικάι (51').