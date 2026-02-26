Νέα «ανάσα» από το CAS στον ΠΑΣ Γιάννινα και θετική βαθμολογία!

Ο «Άγιαξ της Ηπείρου» προσέφυγε στο ανώτατο δικαστήριο, το οποίο ενεργοποίησε νέα προσωρινά ασφαλιστικά μέτρα μη εκτέλεσης των ποινών σε προσφυγές δυο πρώην παικτών.

Την δυσκολότερη περίοδο στην ιστορία του βιώνει ο ΠΑΣ Γιάννινα, καθώς πέραν των αγωνιστικών δυσκολιών δίνει «μάχες» και στις δικαστικές αίθουσες για την ύπαρξή του.

Όπως διαβάσατε το πρωί, το CAS έδωσε πίσω στους Ηπειρώτες 6 βαθμούς από τις υποθέσεις των Μαραγκουδάκη και Γκόσεφ, ενώ σήμερα (26/2) αποδέχτηκε τα προσωρινά ασφαλιστικά μέτρα μη εκτέλεσης των ποινών για τις οφειλές σε Σεϊτάνοφ και Αθανασίου.

Με την επισημοποίηση της επιστροφής των βαθμών, όταν κοινοποιηθούν οι αποφάσεις του CAS στην ΕΠΟ, ο ΠΑΣ Γιάννινα θα ανέβει στους 5 πόντους, ενώ θα εκκρεμεί η υπόθεση του Κύρκου, για την πλήρη αποκατάσταση της βαθμολογίας. Φυσικά και οι υποθέσεις δεν θα κλείσουν εδώ, όμως δεν θα χάσουν όσα κέρδισαν στο γήπεδο από παλαιότερα λάθη.

Η βαθμολογία των Play-Out του Βορείου Ομίλου της Super League 2:

1. ΠΑΟΚ 18

2. Καβάλα 13

3. Νέστος Χρυσούπολης 13

4. Καμπανιακός 10

5. ΠΑΣ Γιάννινα 5

6. Μακεδονικός 3