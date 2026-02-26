Προσποιήθηκε τραυματισμό και έδωσε χρόνο στους Μουσουλμάνους συμπαίκτες του να φάνε

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό έλαβε χώρα στον αγώνα Ναντ - Χάβρη στη Ligue 1, όταν ο τερματοφύλακας της Ναντ, Άντονι Λόπες, φέρεται να προσποιήθηκε τραυματισμό.

Η κίνησή του τερματοφύλακα δεν ήταν τυχαία καθώς έδωσε χρόνο στους Μουσουλμάνους συμπαίκτες του να γοα τροφή και νερό, παραβιάζοντας προσωρινά τη νηστεία του Ραμαζανιού, αφού τέτοιου είδους διαλείμματα δεν επιτρέπονται σύμφωνα με τους κανονισμούς.

Ο Λόπες έπεσε στο έδαφος χωρίς επαφή με αντίπαλο και ενώ η μπάλα ήταν εκτός παιχνιδιού. Κατά τη διάρκεια της παροχής πρώτων βοηθειών, οι πέντε συμπαίκτες του κατευθύνθηκαν προς τη γραμμή του πλάγιου άουτ για να φάνε και να πιουν.

Όταν σηκώθηκε, είχαν ήδη πάρει τον απαιτούμενο χρόνο πριν συνεχιστεί το παιχνίδι. Τελικά, η Ναντ κέρδισε 2-0, παίρνοντας σημαντική ανάσα στη μάχη της παραμονής.