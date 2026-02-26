Mε Κάτρη στην άμυνα και Ρενάτο-Μπακασέτα στο κέντρο ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Πλζεν

Γνωστή έγινε η 11άδα του Παναθηναϊκού για το ματς με την Βικτόρια Πλζεν, με τον Ράφα Μπενίτεθ να δίνει φανέλα βασικού στον Κάτρη στην τριάδα της άμυνας.

Με σύστημα 3-5-2 παρατάσσει τον Παναθηναϊκό για τη ρεβάνς με την Βικτόρια Πλζεν ο Ράφα Μπενίτεθ. Αναλυτικά, ο Λαφόντ ξεκινά στο τέρμα, με τους Τουμπά, Ίνγκασον και Κάτρη στην τριάδα της άμυνας, καθώς απουσιάζει λόγω τραυματισμού ο Πάλμερ-Μπράουν.

Από εκεί και πέρα, οι Καλάμπρια και Κυριακόπουλος παραμένουν στα δύο άκρα, με τον Τάσο Μπακασέτα και τον Ρεάνάτο Σάντσες στα χαφ. Τέλος, οι Ζαρουρί και Ταμπόρδα θα κινούνται πίσω από τον Ανδρέα Τετέι, ο οποίος ξεκινά στην κορυφή της επίθεσης.

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Τουμπά, Ίνγκασον, Κάτρης,Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Ρενάτο Σάντσες, Μπακασέτας, Ταμπόρδα, Ζαρουρί, Τετέι

Στον πάγκο: Κότσαρης, Γείτονας, Χάβι Ερνάντεθ, Τσέριν, Τζούρισιτς, Αντίνο Πελίστρι, Σφιντέρσκι, Πάντοβιτς