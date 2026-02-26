Όμορφη κίνηση από την Καβάλα: Δωρεάν είσοδος για μαθητές κόντρα στον ΠΑΣ

Η Καβάλα έκανε μια πολύ όμορφη κίνηση, καθώς στο επόμενο εντός έδρας παιχνίδι με αντίπαλο τον ΠΑΣ Γιάννινα οι μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου θα έχουν δωρεάν είσοδο.

Η διοίκηση της ομάδας ανακοίνωσε πως στο παιχνίδι μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου θα έχουν ελεύθερη είσοδο, αφού θέλουν η νεολαία να πάει στο γήπεδο και να βοηθήσει την ομάδα.

Η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ ΑΟ ΚΑΒΑΛΑ ενημερώνει ότι στον επερχόμενο εντός έδρας αγώνα, η είσοδος για όλους τους μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου θα είναι ΔΩΡΕΑΝ.

Θέλουμε τη νεολαία στο γήπεδο. Θέλουμε παλμό. Θέλουμε φωνή. Θέλουμε την ενέργεια που μόνο οι μαθητές μπορούν να δώσουν στην εξέδρα.

Ο αγώνας που έρχεται είναι ιδιαίτερα κρίσιμος και η ομάδα μας χρειάζεται τη στήριξη όλων. Σε αυτή τη μάχη, κάθε φωνή μετράει, κάθε χειροκρότημα δίνει ώθηση, κάθε παρουσία κάνει τη διαφορά.

Γεμίζουμε το γήπεδο. Στεκόμαστε δίπλα στην ομάδα μας.