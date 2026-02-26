ΠΑΟΚ: Γιακουμάκης the... spider στο επίκεντρο της UEFA (pic)

Ο πανηγυρισμός του Γιώργου Γιακουμάκη αλά... spiderman έχει βρεθεί στο επίκεντρο της UEFA, λίγο πριν τη ρεβάνς του Βίγκο (26/2 22:00).

Αποτελεί έναν εκ των κορυφαίων σκόρερ του φετινού Εuropa League, με την UEFA να έχει ξεχωρίσει τον πανηγυρισμό του που θυμίζει... spiderman.

Ο Γιώργος Γιακουμάκης βρέθηκε (ξανά) στο επίκεντρο του Europa League, με τον Κρητικό φορ να επιστρέφει στη... δράση, μετά την τιμωρία του, στον πρώτο αγώνα κόντρα στη Θέλτα.

Με 15 γκολ σε 31 εμφανίσεις με την «ασπρόμαυρη» φανέλα στην πρώτη του σεζόν στη Θεσσαλονίκη, αποτελεί την πιο «έμπιστη» λύση επιθετικά στον ΠΑΟΚ, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.

